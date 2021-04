Apple heeft tijdens het laatste evenement eindelijk de opnieuw ontworpen iMac geïntroduceerd. De computer heeft een geheel nieuw ontwerp en de snellere Apple M1-chip. Bij de alles-in-één computer hoort uiteraard ook een frisse achtergrond – 14 stuks! – die je hier kunt downloaden.

Lees verder na de advertentie.

Download de iMac wallpaper

Ook wanneer je de nieuwste iMac nog niet aan je huisraad kunt toevoegen, is het toch mogelijk een vleugje van de krachtige iMac met M1-processor in huis te halen. Met de door Apple vrijgegeven wallpapers haal je de verschillende gekleurde iMacs naar je eigen Apple-computer.

De nieuwe generatie iMac is verkrijgbaar in het blauw, groen, zilver, oranje, paars, rood en geel. Voor iedere uitvoering zijn verschillende bijpassende achtergronden te downloaden. Er is namelijk een nieuwe achtergrond voor iedere nieuwe kleur beschikbaar en elk heeft een lichte en donkere versie.

Downloaden van de wallpapers gaat eenvoudig door op de link onder de gewenste afbeelding te klikken. De link leidt naar website van 9to5Mac waar de afbeeldingen in volledige resolutie te downloaden zijn.

→ Download de wallpaper via deze link

→ Download de wallpaper via deze link

→ Download de wallpaper via deze link

→ Download de wallpaper via deze link

→ Download de wallpaper via deze link

→ Download de wallpaper via deze link

→ Download de wallpaper via deze link

→ Download de wallpaper via deze link

→ Download de wallpaper via deze link

→ Download de wallpaper via deze link

→ Download de wallpaper via deze link

→ Download de wallpaper via deze link

→ Download de wallpaper via deze link

→ Download de wallpaper via deze link

Is je iPhone ook een keer aan een frisse achtergrond toe? Iedere vrijdag hebben we een nieuwe Wallpaper Weekly voor je! Elke editie lichten we een tiental toffe achtergronden uit. Zo heb je altijd een mooi homescreen voor je iPhone.