De iMac 2021 is eindelijk aangekondigd en de vernieuwingen liegen er niet om. De nieuwe Apple-desktop is namelijk flink verbeterd. In deze iMac 2021 vs iMac 2020 vergelijking zetten we de grootste veranderingen op een rij.

Lees verder na de advertentie.

iMac 2021 vs iMac 2020 vergelijking

Stapsgewijs lopen we de verschillen tussen beide Apple-desktops na. Wil je direct naar een bepaald onderdeel springen? Tik dan op een van de links hieronder. Je kunt natuurlijk ook gewoon de hele iMac 2021 vs iMac 2020 vergelijking lezen.

1. Design: de dunste iMac ooit

Je hoeft niet heel lang te zoeken om het grootste verschil tussen de twee Apple-desktops te zien. De meest in het oog springende verandering is het design. De 2021-versie is in een fris jasje gestoken en heeft een nieuw, platter ontwerp. De achterzijde van de pc staat niet langer bol, maar is vlak afgewerkt.

Dat is vooral fijn voor liefhebbers van minimalistisch design. De iMac 2021 is namelijk bizar dun. De nieuwe Apple-desktop is vanaf de zijkant gezien zelfs maar net iets dikker dan de Siri Remote, de afstandsbediening voor de Apple TV.

Het is natuurlijk een kwestie van smaak, maar wat ons betreft had de flinke ‘kin’ onder het iMac-scherm wel weggewerkt mogen worden. Ook vinden we het jammer dat het 2021-model witte schermranden heeft, ongeacht de kleur die je uitkiest.

2. Kleuren: iMac 2021 kleurt zomers

Daarover gesproken, je kunt de 2021 iMac kopen in allerlei felle, zomerse kleuren. De desktop is in zeven kleuren verkrijgbaar: blauw, groen, roze, zilver, geel, oranje en paars.

Om dit zomerse palet tegemoet te komen, geeft Apple ook de accessoires een nieuw kleurtje mee. Wanneer je de paarse iMac 2021 koopt krijg je dus ook een paarse aansluitkabel, die overigens van gevlochten materiaal is.

De iMac van 2020 is er maar in één uitvoering: zilver. Qua kleur valt er dus weinig te kiezen. Dat geldt overigens niet voor het schermformaat. De iMac 2020 is in twee formaten verkrijgbaar, 21,5 en 27 inch, terwijl de iMac van 2021 alleen in 24 inch komt.

3. Scherm: weinig verschil

De nieuwe 24 inch-iMac heeft een 4.5K Retina-scherm (4480 bij 2520 pixels), terwijl de 27 inch-iMac van vorig jaar een 5K Retina-display heeft (5120 bij 2880 pixels). Beiden hebben een maximale schermhelderheid van 500 nits. Qua schermkwaliteit ontlopen ze elkaar dus maar weinig.

Dat geldt niet voor de schermranden. Zoals eerder gezegd heeft de 2021-Apple-desktop nog steeds een flinke onderkin, maar de bezels (schermranden) zijn wél kleiner geworden. Dat is fijn, want hierdoor heb je naar verhouding meer display om te gebruiken.

4. Hardware: desktop stapt over naar M1

Eind 2020 presenteerde Apple de M1, een zelfgemaakte chip die in alles superieur is aan Intel, de vorige leverancier van processors. De M1-chip zat al in de MacBook Air, MacBook Pro (13 inch), Mac mini en iPad Pro 2021, en het is dus allesbehalve een verrassing dat nu ook het vlaggenschip ermee is uitgerust.

De voordelen van de M1-chip zijn bijna niet op een hand op te noemen. Apples eigen processor is sneller dan Intel-concurrenten, kan iPhone- en iPad-apps draaien en is ook energiezuiniger.

Dat laatste hangt samen met het feit dat de M1-chip minder warmte genereert. De iMac 2021 heeft hierdoor slechts twee kleine ventilators nodig om de boel koel te houden, in plaats van het veel loggere koelingssysteem op de vorige Apple-desktop.

De iMac van 2020 is echter allesbehalve een log systeem. Wanneer je het systeem maximaal uitbreidt, krijg je een razendsnelle machine met Intel i9-processor in huis. Dit is met name een voordeel wanneer je wat oudere programma’s gebruikt, want nog niet alles is bijgewerkt om maximaal te presteren onder de M1-chip.

5. FaceTime-camera gemaakt voor videobellen

We videobellen wat af tegenwoordig en dus is het geen overbodige luxe dat Apple de iMac-camera een upgrade heeft gekregen. De nieuwe FaceTime-camera heeft een grotere sensor die meer licht opvangt. Dit zorgt ervoor dat je beter belicht bent, ook wanneer je in een wat donkere ruimte videobelt.

De FaceTime-camera krijgt ondersteuning van drie microfoons en zes speakers om betere de videobel-ervaring compleet te maken. Er zitten zelfs kleine woofers in de dunne iMac 2021-behuizing, zodat je van muziek met bass kunt genieten.

De FaceTime-camera van de 2020 iMac heeft ook full-hd, maar vangt minder licht op en heeft ook een minder audiosysteem.

6. Minder aansluitingen op nieuwe Mac

Het basismodel van de iMac 2021 heeft twee usb-c-poorten (met Thunderbolt 3-ondersteuning), en de iets duurdere variant voegt daar twee usb-c-poorten (zonder Thunderbolt 3) aan toe.

Ook is er een ethernetingang aanwezig. De hoofdtelefooningang zit voortaan op de zijkant, want de computer is zo smal dat het niet achterop kon.

De iMac van 2020 heeft meer aansluitingen: twee usb-c-poorten (zonder Thunderbolt 3), vier traditionele usb-a-ingangen, een ethernetpoort en een sd-kaartslot om bijvoorbeeld foto’s over te brengen. De koptelefoonjack zit ‘gewoon’ achterop.

7. Magic Keyboard verwelkomt Touch ID

Een ander verschil is het toetsenbord. Beide iMacs worden geleverd met een Magic Keyboard, maar die van het 2021-model beschikt over Touch ID (met uitzondering van het instapmodel).

Hierdoor kun je bijvoorbeeld online aankopen bevestigen met je vingerafdruk, of de computer ontgrendelen. Het toetsenbord van de 2020 iMac heeft geen Touch ID-knopje. Wel kun je dit nieuwe Magic Keyboard los aanschaffen en alsnog op je desktop gebruiken.

8. Prijs en kopen

Het laatste verschil is de prijs. De goedkoopste iMac die je momenteel kunt kopen is de 21,5 inch-iMac van 2020. Deze desktop begint bij 1249 euro en heeft een Intel i5-processor.

Ga je voor het 27 inch-model? Dan ben je op zijn minst 1999 euro lichter. De iMac 2021 begint bij 1449 euro, al deze prijzen zijn zonder uitbreidingen en randapparatuur.

Wil je een iMac kopen? Gebruik dan onderstaande prijsvergelijker. Wij halen continu alle aanbiedingen van winkels op zodat jij op je gemak kunt filteren op model, opslagcapaciteit, kleur en meer. De iMac 2021 is vanaf 30 april te bestellen.