Een nieuw ontwerp, razendsnelle M1-chip en een groter scherm. De iMac 2021 is vanaf nu te bestellen in Nederland. Wij hebben de beste deals op een rij gezet.

iMac 2021 bestellen in Nederland: pre-order gestart

De iMac 2021 pre-order is vandaag stipt om 14:00 uur Nederlandse tijd van start gegaan. De gloednieuwe desktop van Apple kun je vanaf nu bestellen, al moet je er nog wel even op wachten. De eerste exemplaren worden ‘medio mei’ geleverd, aldus Apple. Verschillende webshops stellen dat op 21 mei de iMac geleverd wordt. Houd daar dus rekening mee als je naar de levertijden kijkt.

Bij het bestellen heb je de keuze uit drie verschillende modellen. Alle drie draaien ze op Apples M1-chip, de zelf ontworpen processor die Intel vervangt. Het verschil zit hem in het aantal kernen van de GPU (grafische processor), het interne geheugen en de beschikbare poorten. Check ook ons overzicht met alle iMac 2021 prijzen voor meer info over de onderlinge verschillen.

Pre-order: bestel de iMac 2021 bij de volgende webwinkels

Houd bij bovenstaande deals ook rekening met de levertijd. Het is niet duidelijk hoe groot de voorraad is die Apple uitlevert, dus kan het goed dat bepaalde kleuren en modellen na een tijdje bij de ene webshop later verkrijgbaar zijn dan bij de andere.

Met de iMac 2021 steekt Apple zijn desktop in een kleurrijk jasje. Het nieuwe ontwerp is flinterdun, wat mogelijk gemaakt wordt door de M1-chip. De frontcamera is sterk verbeterd, zodat videobellen een stuk beter gaat en het grotere 24 inch-display heeft een brede (P3) kleurweergave. Dit maakt de desktop bij uitstek geschikt voor het bewerken van foto’s en video’s.

Ook op het gebied van audio zijn er grote stappen gezet. Apple heeft zes speakers in de behuizing verwerkt, die het geluid door de hele kamer kunnen verspreiden. Hierdoor ondersteunt de desktop ook Ruimtelijke Audio, de functie die we kennen van de AirPods Pro en AirPods Max.

