De nieuwe iMac is vanaf volgende week te bestellen, maar hoeveel geld moet je ervoor apart zetten? Wij zetten alles op een rij in dit iMac 2021 prijs-overzicht.

iMac 2021 prijs: de verschillen in beeld

Een nieuw jasje, maar toch een lagere prijs dan zijn voorganger: Apple onthulde de vervanger van de 21 inch-iMac dinsdag tijdens het april-event.

iMac 2021 met 7-core GPU en 256GB opslag: 1449 euro

iMac 2021 met 8-core GPU en 256GB opslag: 1669 euro

iMac 2021 met 8-core GPU en 512GB opslag: 1899 euro

Een aantal specificaties zijn hetzelfde tussen de drie configuraties. Zo zijn alle 2021 iMacs uitgerust met Apples M1-chip, hebben ze een 24 inch 4.5K Retina-scherm en 8GB wek geheugen. Daarna worden de verschillen zichtbaar. We bespreken ze hieronder. Zo weet je precies welke iMac 2021 het beste bij je past.

iMac 2021 instapmodel: 1449 euro

Het instapmodel van de 24 inch-iMac kost 1449 euro. Je krijgt daarvoor een iMac met 256GB aan opslag en 8GB werkgeheugen. Op de achterkant zijn twee Thunderbolt/usb 4-poorten aanwezig.

Meegeleverd wordt een netsnoer en lichtnetadapter en een Magic Mouse en Magic Keyboard in een bijpassende kleur. Deze laad je op met de meegeleverde usb-c-naar-Lightning-kabel. Het instapmodel is beschikbaar in de kleuren blauw, groen, rood en zilver.

iMac 2021 met 8-core GPU: 1669 euro

Voor iets meer dan tweehonderd euro meer haal je het middenmodel in huis van de 2021 iMac. Deze heeft alles wat het instapmodel heeft, met daar bovenop een aantal verbeteringen. Te beginnen met een 8-core GPU, waarmee grafisch intensieve taken soepeler verlopen.

Daarnaast heeft dit model twee extra usb 3-poorten en de optie om een gigabit ethernetkabel in het accublok aan te sluiten. Het meegeleverde Magic Keyboard heeft tot slot een Touch ID-vingerafdrukscanner ingebouwd. Daarmee kun je de iMac veilig ontgrendelen en betalingen met Apple Pay doen. Dit model is verkrijgbaar in de kleuren blauw, groen, rood, zilver, geel, oranje en paars.

iMac 2021 met 8-core GPU en 512GB opslag: 1899 euro

Het high-end model is nog eens tweehonderd euro duurder dan het middenmodel. Alle specificaties en meegeleverde accessoires zijn hetzelfde, met als enige verschil dat je een ingebouwd geheugen hebt van 512GB in plaats van 256GB.

Dat zal vooral handig zijn voor mensen die weinig of geen gebruikmaken van clouddiensten om hun bestanden te bewaren, of die de desktop willen gebruiken om grote bestanden te bewerken of bewaren. Het interne geheugen van de iMac is achteraf niet uit te breiden, dus is het belangrijk om hier vooraf goed over na te denken. Ook dit duurste model is verkrijgbaar in de kleuren blauw, groen, rood, zilver, geel, oranje en paars.

Pre-order de iMac vanaf vrijdag 30 april

De iMac 2021 is vanaf vrijdag 30 april te pre-orderen in Nederland. De eerste exemplaren worden vervolgens in de tweede helft van mei geleverd. Hoe groot de voorraad is bij Apple is niet bekend.

We raden daarom aan om volgende week vrijdag iPhoned in de gaten te houden. Wij zetten voor jou de beste prijzen en pre-order tips voor je op een rijtje. Wil je meer weten over de 2021 iMac? Check dan ons overzicht met iMac 2021 details die je waarschijnlijk gemist hebt.