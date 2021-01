Apple lijkt de iMac voor het eerst in bijna tien jaar van een nieuw ontwerp te voorzien. Volgens een verslag van Bloomberg staat een model met dunnere schermranden op de planning.

‘iMac 2021 krijgt dunnere schermranden en platte achterkant’

Het Amerikaanse Bloomberg meldt dat de nieuwe iMac kleinere randen heeft met een ontwerp dat sterk lijkt op de Pro Display XDR. Dit wijst dus op het verdwijnen van de zogenaamde kin aan de onderkant en het gebogen ontwerp van de achterkant.

‘Mac Pro 2021 verschijnt in twee versies’

Bloomberg voorspelt verder dat Apple ook werkt aan twee nieuwe versies van de Mac Pro. Eén versie behoudt hetzelfde ontwerp als de huidige Mac Pro en de ander halveert in grootte. Het ontwerp van de kleinere Mac Pro zou een knipoog zijn naar de Power Mac G4 Cube, meldden de insiders van Bloomberg.

Interessant genoeg meldt het rapport dat de versie met het onveranderde ontwerp een Intel-processor behoudt. Daar tegenover staat dat de Mac Pro met nieuw ontwerp wél Apple Silicon krijgt.

‘MacBook Pro 2021 krijgt nieuw design’

Eerder vandaag verschenen er ook al andere interessante geruchten van Bloomberg. De website, die doorgaans betrouwbare informatie over Apple-producten deelt, meldt dat de MacBook Pro 2021 onder andere een nieuw design krijgt. Daar blijft het niet bij. In hetzelfde rapport kondigt de nieuwsbron de terugkeer van MagSafe aan.

De betrouwbare insider Ming-Chi Kuo deelt dezelfde geruchten. Als zowel Bloomberg als Kuo (via MacRumors) eenzelfde nieuwtje delen over een onaangekondigd Apple-product, mag je er vanuit gaan dat het betrouwbaar is.

