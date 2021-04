Apple heeft de iMac 2021 officieel aangekondigd. De nieuwe desktop heeft een ander design en verschijnt in meerdere frisse, zomerse kleuren. Dit is alles wat je moet weten over de nieuwe iMac.

Lees verder na de advertentie.

Apple kondigt iMac 2021 aan

Na maanden van geruchten en speculaties heeft Apple eindelijk de iMac 2021 officieel aangekondigd. De nieuwe desktopcomputer is flink vernieuwd en dit artikel zetten we de grootste veranderingen op een rij.

De nieuwe iMac draait op de M1-chip, die Apple zelf heeft gemaakt en eerder toevoegde aan de MacBook Pro en MacBook Air. Hierdoor is de desktop sneller, energiezuiniger en start hij een stuk vlotter op. Daarnaast hoef je niet meer te wachten totdat apps zijn opgestart, want dit gaat vrijwel direct. Ook als de iMac in de slaapstand staat, is hij meteen weer ‘wakker’ en klaar voor gebruik.

Het nieuwe design van de iMac 2021 valt vooral op door de frisse, fraaie kleurtjes. In totaal zijn het er zeven. Helaas zijn de schermranden nog steeds aan de dikke kant. Vooral de schermrand aan de onderkant is erg groot. Apple zegt echter dat de bezels wel dunner zijn dan bij de vorige generatie iMac, waardoor het scherm ook groter is geworden. Het display van de iMac 2021 is helderder en 24 inch groot. Het scherm reflecteert ook minder dankzij een nieuwe coating.

Betere FaceTime-camera en Touch ID

Een fijne verbetering is dat de FaceTime-camera is verbeterd. Apple gebruikt een grotere sensor, waardoor de lens meer licht opvangt. Dat is handig bij mindere lichtomstandigheden, want je bent daardoor beter in beeld. De resolutie is ook omhoog gegaan naar 1080p. De speakers zijn bovendien verbeterd en ook de microfoons zijn vernieuwd.

Ook qua aansluitingen zit het bij de iMac 2021 wel goed. Op de achterkant zitten vier 4 usb-c-aansluiting en twee Thunderbolt-poorten. De iMac kun je ook aansluiten op een 6K-display, zoals de Pro Display XDR van Apple zelf. Een kleine, maar slimme feature is dat er een ethernetaansluiting in de stroomadapter zit. Hierdoor kun je op deze manier verbinding maken met een bedrade internetverbinding. De stroomkabel is verder magnetisch.

De nieuwe iMac 2021 wordt geleverd met een nieuw toetsenbord en bijhorende muis. Een toffe functie is dat in het toetsenbord een Touch ID-vingerafdrukscanner zit. Die gebruik je om de iMac veilig en snel te ontgrendelen, door je vinger simpelweg eventjes op het knopje te leggen.

iMac 2021 prijs en release

De iMac 2021 gaat in Nederland 1449 euro kosten, waarbij je kan kiezen uit vier kleuren: blauw, groen roze en zilver. Ook verschijnt een versie die met het Magic Keyboard mét Touch ID wordt geleverd, die 1669 euro kost. Voor de duurste versie betaal je 1899 euro. De desktopcomputer is vanaf 30 april te bestellen en ligt medio mei in de winkels.

iMac 2021 met Magic Keyboard (zonder Touch ID): 1449 euro (blauw, groen, roze, zilver)

(blauw, groen, roze, zilver) iMac 2021 met Magic Keyboard (met Touch ID): 1669 euro (blauw, groen, roze, zilver, geen oranje en paars)

(blauw, groen, roze, zilver, geen oranje en paars) iMac 2021 met iMac 2021 met Magic Keyboard (met Touch ID) en meer opslag: 1899 euro (blauw, groen, roze, zilver, geen oranje en paars)

Meer aankondigingen op Apple-event

Tijdens het Apple-event werden nog veel meer aankondigingen gedaan. Zo komt het bedrijf van Tim Cook met een nieuwe iPad Pro en iMac, maar ook de gloednieuwe AirTag. Check alle aankondigingen via de linkjes hieronder, of lees de beknopte Apple-april-event round-up.