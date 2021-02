Een opvallend gerucht stelt dat Apple de laatste hand legt aan een 2021 iMac, die in felle kleuren verschijnt. Ook zou er spoedig een kleinere versie van de Mac Pro worden uitgebracht.

‘iMac 2021 kleuren net als de iPad Air 2020’

Het nieuws is afkomstig van Jon Prosser, een inmiddels bekende Apple-lekker die het al meerdere keren bij het rechte eind heeft gehad. In een video op YouTube stelt hij op basis van bronnen dat het design van de iMac 2021 qua kleurgebruik veel op de iPad Air 2020 lijkt.

Apple zou de desktop een nieuw ontwerp geven, dat met een hoekiger design en smallere schermranden aan een iPad Pro doet denken. Deze verschijnt volgens Prosser in meerdere kleuren: zilver, zwart, groen, roze en blauw. In de renders die Prosser liet maken is te zien hoe de pastelkleuren veel lijken op die van de iPad Air van vorig jaar.

De insider benadrukt dat de aansluitingen op de achterkant van de iMac in de renders niet definitief zijn. Ze zijn simpelweg gekopieerd van de iMac 2020 en geven dus wel een goede inschatting van de mogelijkheden.

‘Mac Pro mini ook op komst’

Naast de kleurrijke iMac zou Apple ook hard werken aan een kleinere versie van de Mac Pro. Vorig jaar verscheen Apples gloednieuwe Mac Pro, maar door de torenhoge prijs was deze slechts voor een klein publiek bedoeld. Apple zou nu aan een compacte variant werken, die is bedoeld voor mensen die meer kracht willen dan een Mac mini, maar voor wie de Mac Pro te hoog gegrepen is.

Wanneer deze nieuwe Macs moeten verschijnen is nog niet duidelijk, maar voor het einde van het jaar ligt voor de hand. Al maanden horen we geruchten over een nieuwe iMac die voor het eerst in jaren een nieuw ontwerp zou introduceren.

De afgelopen jaren heeft Apple al regelmatig nieuwe iMacs onthuld met een simpel persbericht. We hoeven dus mogelijk niet op een groot Apple-event te wachten op deze nieuwe apparaten. Al zal Apple waarschijnlijk groots willen uitpakken om dit nieuwe design voor zijn desktop aan de wereld te presenteren. Wordt ongetwijfeld vervolgd dus.

