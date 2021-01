‘iMac krijgt nieuw design in 2021, maar Face ID volgt later’

Apple heeft grootse plannen voor de MacBook dit jaar, maar ook de iMac zou zijn grootste opknapbeurt in jaren krijgen. Op ondersteuning voor Face ID moeten we echter nog wat langer wachten.

‘iMac 2021 krijgt nieuw design, nog geen Face ID’

Dat schrijft Bloomberg, een van de meest betrouwbare websites als het om Applegeruchten gaat. Naast de MacBooks is Apple de iMac niet vergeten, zo blijkt uit dit nieuwe gerucht. De desktop zou dit jaar nog een gloednieuw ontwerp krijgen, met smallere schermranden en geen ‘metalen kin’ meer onder het display. Daarmee zal het design waarschijnlijk veel lijken op het Pro Display XDR van Apple, zie ook de afbeelding hieronder.

Naast dit nieuwe uiterlijke jasje zou Apple ook hard werken aan de ondersteuning voor Face ID en mobiel internet. Deze laten volgens Bloomberg echter nog even op zich wachten. Oorspronkelijk zou Face ID wel op de planning hebben gestaan voor de iMac 2021, maar Apple zou meer tijd nodig hebben om de techniek goed te kunnen toepassen.

Het is niet de eerste keer dat we aanwijzingen horen over de komst van Face ID naar de Mac. Zo bevat de code van macOS Big Sur ook al een verwijzing naar de techniek.

Met Face ID kun je een toekomstige iMac met je gezicht ontgrendelen. Daar is de desktop van Apple bij uitstek geschikt voor, omdat je automatisch al op de ideale afstand van het scherm zit om de Face ID-camera zijn werk te laten doen. De introductie van mobiel internet maakt het mogelijk om met je desktop direct verbinding te maken met het mobiele netwerk van providers, zonder dat je een iPhone als hotspot hoeft te gebruiken.

Ook de MacBook krijgt grote opknapbeurt in 2021

We hebben vorige week al veel geschreven over de nieuwe MacBook Air en nieuwe MacBook Pro die eraan komen dit jaar. Zo zouden beide apparaten terugkeren naar het gebruikersgemak van vroeger, met allerlei aansluitingen in plaats van enkel usb-c en de terugkeer van MagSafe. Meer weten over de nieuwe MacBook Pro? Check ons overzicht met de belangrijkste geruchten hieronder.

