7 dingen over de iMac 2021 die je vast nog niet kende

De iMac is meer dan een nieuw design. De desktop van Apple heeft een grondige opknapbeurt gekregen: deze acht details zijn voor jou de moeite waard.

iMac 2021: ook kleine details zijn de moeite waard

Na de MacBook is nu ook de iMac uitgerust met de M1-chip van Apple. Om dat te vieren steekt Apple zijn desktop in een kleurrijk jasje, maar er is meer dan dat aan de hand. Deze acht zaken zijn minstens zo belangrijk als je nieuwsgierig bent naar dit nieuwste lid van de Mac-familie.

1. 11,4 mm ‘dik’, koptelefoonaansluiting aan de zijkant

Apple heeft de iMac 2021 zo smal gemaakt, dat de behuizing slechts 11,4 millimeter breed is. Het hele apparaat weegt minder dan vijf kilo. Dat is zo smal dat een koptelefoonaansluiting op de achterkant niet meer mogelijk is.

In plaats daarvan zit er nu een koptelefoonaansluiting aan de zijkant van de desktop. Je kunt dus nog steeds een klassieke koptelefoon met kabel op de nieuwe iMac aansluiten.

2. Aansluitingen en ethernet

Aan de achterkant van de iMac zitten meerdere aansluitingen. Het goedkopere model heeft twee Thunderbolt- / usb 4-poorten. De duurdere variant heeft ook nog twee usb 3-aansluitingen. Opvallend: er is geen gleuf aanwezig voor sd-kaartjes. Daar zul je dus een adapter voor moeten kopen.

De iMac ondersteunt daarnaast gigabit ethernet, maar verwerkt dit op een interessante manier. Deze ethernetaansluiting zit in het accublok verwerkt in plaats van de desktop zelf. Deze wordt meegeleverd met de duurdere iMac en kan optioneel worden aangeschaft voor de andere editie.

3. Verbeterde frontcamera

Nu we al ruim een jaar massaal videobellen, is de verouderde frontcamera van de iMac een doorn in het oog geworden. Dat is Apple niet onopgemerkt gebleven: de frontcamera van de iMac 2021 is er flink op vooruit gegaan. Met een 1080p-kwaliteit en een grotere sensor om meer licht op te vangen, wordt de beeldkwaliteit een stuk beter dan voorheen.

Ook de M1-chip doet een duit in het zakje. Zonder dat jij in de instellingen hoeft te rommelen, wordt ruis uit beeld gehaald en worden kleuren beter op elkaar afgestemd. Ongeacht jouw werkplek zie jij er zo dus op je best uit.

4. Microfoons en zes speakers

Dat de nieuwe frontcamera je beter in beeld brengt is leuk, maar jezelf goed verstaanbaar maken is minstens zo belangrijk. De nieuwe iMac is daarom uitgerust met een sterk verbeterde microfoon. Achtergrondgeluid wordt automatisch weggefilterd en met drie microfoons zorgt Apple ervoor dat het geluid snel en doeltreffend wordt opgepikt.

Ook zitten er zes speakers in de desktop verwerkt, die een grote kamer kunnen vullen met geluid. Hierdoor wordt ook ‘Ruimtelijke Audio’ ondersteund, zodat het net lijkt alsof het geluid overal rond je heen klinkt.

5. Stoffen magnetische kabel in bijpassende kleur

De kabel die je gebruikt om de iMac van stroom te voorzien is ook in een nieuw jasje gestoken. Deze is extra stevig gemaakt met een laagje stof eromheen. Met een magneet in de aansluiting klik je deze stevig vast aan de iMac, zodat deze er niet zomaar uitschiet. Handig, want omdat je het scherm kunt kantelen loop je het risico dat de kabel er plots uitschiet. De magneet steekt daar een stokje voor.

6. Niet alle kleuren voor het instapmodel

De iMac 2021 is in twee modellen beschikbaar en Apple zou Apple niet zijn als dat ook invloed had op de beschikbare kleuren. Enkel het duurdere model vanaf 1669 euro is in alle zeven kleuren te koop. De goedkopere variant laat de kleuren geel, oranje en paars buiten beschouwing en kun je enkel kopen in het blauw, groen, rood en grijs.

7. Apple blijft 27 inch iMac verkopen

Slecht nieuws voor iMac-liefhebbers die hoopten op een minstens zo grote upgrade voor de 27 inch iMac. Voorlopig is deze nieuwe variant enkel met een 24 inch-scherm verkrijgbaar. Of en wanneer er een update voor de grotere desktop komt is nog niet bekend.

Voorlopig blijft Apple om die reden ook de 27 inch-iMac nog verkopen. Het gaat hier dus wel om een ouder model met een gedateerd design. Zeker nu hij naast de nieuwe editie in de winkel staat.

iMac 2021 30 april te bestellen

De iMac 2021 is vanaf 30 april te bestellen in Nederland. De eerste exemplaren worden ‘medio mei’ geleverd. Een exacte datum is dus nog even onzeker, maar zodra we hier meer over weten lees je dit uiteraard direct op iPhoned.

Afhankelijk van de hoeveelheid werkgeheugen en andere configuraties kan de prijs flink uiteen lopen. Het instapmodel is verkrijgbaar voor 1449 euro. Bekijk onderstaande afbeelding voor meer informatie over de beschikbare kleuren en configuraties.