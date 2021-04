Een nieuw concept laat zien hoe de iMac 2021 er mogelijk uitziet. Apple presenteert de nieuwe desktop misschien vanavond al en zou qua design hebben afgekeken bij de iPad Air en het Pro Display XDR-scherm.

Concept laat iMac 2021 met nieuw design zien

Vanavond vindt het eerste Apple-event van 2021 plaats en als de geruchten kloppen, wordt het een avond vol verse producten, waaronder een nieuwe Apple-desktop. Vormgever en YouTuber ConceptsiPhone heeft alle speculaties over de nieuwe iMac goed in zich opgenomen en een concept gemaakt. Hierin laat de videomaker zien hoe de iMac 2021 er misschien uitziet.

Indien het concept klopt, gaat de nieuwe Apple-desktop op het Pro Display XDR-scherm lijken. Deze hoogwaardige monitor werd eind 2019 onthuld en heeft een plat design. Dit is een behoorlijke stijlbreuk met de huidige iMac, die juist een geronde achterkant heeft.

Verder laat het concept zien hoe de iMac 2021 een ander scherm kan krijgen. De displayranden zijn minder aanwezig dan op de huidige Apple-desktop. Met een beetje fantasie lijkt de nieuwe iMac hierdoor misschien op een hele grote iPad Air 2020, die eenzelfde design heeft.

Dit verwachten we van de nieuwe iMac

De eventuele komst van een nieuwe iMac houdt de gemoederen flink bezig. Volgens geruchten is Apple van plan om de vertrouwde desktop de grootste upgrade in jaren te geven.

Niet alleen het design zou op de schop gaan, maar ook de binnenkant wordt flink vernieuwd. Vorig jaar liet Apple Intel links liggen; voortaan ontwerpt het haar eigen computerprocessors voor de MacBook. Dit jaar maakt ook de iMac de overstap naar de M1-chip van Apple, zo is de verwachting.

Verder verwachten we dat de iMac 2021 in twee formaten verschijnt: 21,5 en 27 inch. Ook zou de nieuwe Apple-desktop in frisse kleuren verkrijgbaar worden, net zoals vroeger.

Wil je meer weten over de nieuwe Apple-desktop? Lees dan onze uitgebreide verwachtingen voor de iMac 2021. Vanavond om 19:00 uur gaat het Apple-event van start. Uiteraard doet iPhoned hiervan live verslag. Volg ons via de website, nieuwsbrief of gratis iPhoned-app.