iMac 2020 vs iMac 2019: 5 verbeteringen op een rij

Apple heeft de iMac (2020) officieel onthuld. De desktop heeft hetzelfde design als zijn voorganger, maar is er onder de motorkap wel op vooruit gegaan. In dit artikel vergelijken we de twee iMac-modellen met elkaar.

iMac 2020 vs iMac 2019 (5K)

Ben je in de markt voor een nieuwe iMac en denk je eraan om het kersverse model aan te schaffen? In dit artikel vergelijken we de iMac (2020) met de iMac van vorig jaar. We staan stil bij de verschillen tussen de twee en besluiten met een aankoopadvies.

1. Scherm

Beide iMacs hebben een 5K-scherm met haarscherpe resolutie (5120 bij 2880 pixels). Het nieuwe model heeft wel één fijne troef achter de hand: True Tone. De kleurtemperatuur van het 27 inch-scherm past zich hierdoor aan naar de hoeveelheid omgevingslicht. In het donker ‘dempt’ het scherm, wat fijner is in de avond.

Ook kun je tegen bijbetaling een laagje nanotextuur op het scherm van de nieuwe iMac laten plaatsen. Zo kun je het scherm bij fel zonlicht aflezen dankzij de anti-reflectielaag.

2. Hardware

Iedere generatie Mac-computers is weer ietsjes krachtiger dan de vorige, zo ook het meest recente model. De iMac (2020) wordt aangedreven door een tiende generatie Intel-processor, terwijl de iMac uit 2019 op de achtste en negende generatie blijft ‘steken’. De overstap naar Apple Silicon laat dus nog even op zich wachten. In beide instapmodellen zit een Intel i5-processor (met 6 kernen), maar tegen bijbetaling kun je upgraden.

3. Ingebouwde SSD

Het basismodel van de iMac (2020) heeft een 256GB SSD aan boord. Deze snelle vorm van opslag is ideaal voor wanneer je regelmatig grote bestanden kopieert, zoals videoprojecten. De 5K iMac uit 2019 heeft standaard 1TB aan ‘gewone’ opslag, waardoor het verplaatsen van grote bestanden dus langer duurt. Beide modellen kun je uiteraard naar wens uitbreiden met (meer) SSD-opslag.

4. Camera

De kersverse iMac is gemaakt voor thuiswerken. De Apple-desktop beschikt namelijk over een full-hd-camera (1080p) om mee te FaceTimen. Zijn voorganger is met zijn 720p-camera iets minder scherp.

Verder claimt Apple dat de 2020-iMac een microfoon van studiokwaliteit aan boord heeft, die je zelfs geschikt zijn voor het opnemen van podcasts. Uiteraard luistert deze microfoon naar het “Siri”-commando, zodat je Apples stemhulpje kunt gebruiken.

5. Veiligheid

Verder zet Apple met de nieuwe iMac ook in op veiligheid. De desktop heeft namelijk een T2-chip ingebouwd. Deze staat los van de normale processor en is verantwoordelijk voor het verwerken en opslaan van persoonlijke gegevens, zoals wachtwoorden en bankinformatie. Bij de iMac (2019) ontbreekt deze chip.

Aankoopadvies

De iMac (2020) heeft een paar fijne upgrades gekregen. De desktop is dankzij de processor sneller, de SSD-opslag is ideaal voor het verplaatsen van grote bestanden en de ingebouwde microfoon en camera zijn ideaal voor tijden waarin thuiswerken de norm is.

Aan de andere kant blijft een nieuw design uit. De nieuwe iMac heeft nog precies hetzelfde design en graat gaat grotendeels op dezelfde voet verder. Wanneer je momenteel echt aan een nieuwe Apple-desktop toe bent is de iMac (2020) een prima keuze. Kan je huidige Mac er nog een tijdje tegenaan en wacht je liever op grote veranderingen, dan kun je beter even de hand op de knip houden.