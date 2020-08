Het scherm van de kersverse iMac 2020 is uit te breiden met nanotextuur-glas. Dit laagje gaat weerkaatsingen tegen, wat ideaal is voor professionele gebruikers. Zo werkt het.

Deze week verraste Apple door ineens een nieuwe 27 inch-iMac aan te kondigen. Normaal gesproken lekken er in aanloop naar zo’n onthulling allerlei geruchten op, zoals bij de iPhone 12, maar dat was bij de nieuwe Apple-desktop niet het geval. De upgrade ten opzichte van de iMac uit 2019 is overigens bescheiden, op het scherm na.

Niet alleen beschikt de iMac 2020 over True Tone, waardoor kleuren er natuurgetrouwer uitzien, ook kun je tegen bijbetaling een laagje nanotextuur op het glas laten aanbrengen. Deze laag geeft het scherm een matte afwerking, in plaats van een glimmende touch. Zo’n nanotextuur-glaslaag zorgt ervoor dat je minder last van weerspiegeling hebt, omdat het anti-reflecterend is.

Zo werkt nanotextuur

Op de meeste matte computerschermen is een coating aangebracht. Dit laagje ‘verstrooit’ het licht, waardoor het contrast omlaag gaat. Ook krijg je vaak een glinsterende waas op het scherm, wat niet handig is wanneer je veel met beeldbewerking, foto’s en video’s in de weer bent. Kleuren moeten er dan immers zo natuurlijk mogelijk uitzijn.

De nanotextuur-laag van de iMac 2020 is heel nauwkeurig (op nanometer-niveau) in het glas van de desktop gekerfd. Hierdoor blijft de reflectie tot een minimum beperkt en de beeldkwaliteit op niveau. Reflecterend licht heeft namelijk minder kans om op het scherm te weerkaatsen.

Voorbeeldfoto van hoe nanotextuur werkt.

Het is eerste keer dat de iMac met een nanotextuur-glaslaag is uitgerust. Tot voorheen was de ‘functie’ exclusief voorbehouden aan het Pro Display XDR. Apple kondigde dit hoogwaardige beeldscherm eind 2019 gelijktijdig met de Mac Pro aan, de krachtigste Apple-computer van het moment. Goedkoop is zo’n Pro Display XDR niet: hij kost maar liefst 6500 euro.

iMac (2020) kopen

Een stuk goedkoper is het om een iMac (2020) met nanotextuur-glas aan te schaffen. De upgrade kost namelijk 625 euro. Voor het nieuwe iMac-instapmodel, dat zonder extra’s 2099 euro kost, ben je dan dus 2724 euro kwijt. Check onderstaande prijsvergelijker om te filteren op actuele aanbiedingen wanneer je een iMac gaat kopen.