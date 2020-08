Apple heeft een nieuwe iMac onthuld. De 27 inch-desktop heeft een Retina-scherm en snellere hardware aan boord, maar een vertrouwd design. Dit moet je weten over de 27 inch-iMac (2020).

iMac 2020 (27 inch) officieel onthuld

Het bedrijf kondigt de nieuwe computer vrij onverwachts aan via een persbericht. Afgelopen maanden werd wild gespeculeerd over een mogelijk nieuw design voor de Apple-computer, maar het ontwerp is ouds vertrouwd. Het instapmodel kost 2099 euro. Dit zijn de belangrijkste specificaties van de iMac (2020):

27 inch met 5K Retina-scherm

Snellere hardware

Opgepoetste camera

Microfoon ingebouwd

Prijs vanaf 2099 euro

De iMac (2020) bouwt voort op het design van zijn voorgangers. De verbeteringen zitten vooral onder de motorkap. De nieuwe 27 inch-desktop maakt gebruik van een Intel-processor en is dus niet uitgerust met Silicon, Apples eigen chips.

Volgens het bedrijf uit Cupertino is de nieuwe computer een stuk sneller dan eerdere uitvoeringen. Onder meer de geheugenopslag is verdubbeld. Ook de Intel-processors zijn opgepoetst, waardoor intensieve taken als video’s renderen tot wel 40 procent sneller zou gaan. Hier komt ook de nieuwe grafische kaart van AMD om de hoek kijken, die volgens Apple 55 procent krachtiger is dan de gpu’s van vorige Macs.

Daarnaast is de 2020-iMac standaard voorzien van SSD-opslag. Vooral wanneer je grote bestanden gaat verplaatsen komt deze snelle vorm van opslag van pas. Ook heeft Apple de nieuwe Mac voorzien haar eigen T2-beveiligingschip. Deze staat los van de processor en zorgt ervoor dat je bestanden veilig zijn en blijven.

Het Retina-scherm beschikt over een 5K-resolutie en heeft True Tone. Laatstgenoemde techniek past de kleurtemperatuur van het scherm aan naar de hoeveelheid omgevingslicht. Ook claimt Apple dat het scherm beter afleesbaar is bij fel zonlicht dankzij de nanotextuur-laag op het scherm. Dit glaslaagje werd eerder bij het Pro Display XDR geïntroduceerd.

