Na een nieuwe iPad Pro, MacBook Air en iPhone SE 2020 zijn later dit jaar de iMac en instap-iPad aan de beurt. Beide krijgen een grote upgrade.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iMac 2020 gerucht: nieuw 23 inch model op komst?

Het nieuws is afkomstig van China Times, dat op basis van anonieme bronnen stelt dat Apple een nieuwe iPad en iMac maakt die allebei een nieuw uiterlijk krijgen.

De nieuwe iMac zou een 23 inch-scherm krijgen, wat ons doet vermoeden dat Apple het ontwerp van zijn desktop eindelijk aanpakt dit jaar. Door de schermranden smaller te maken, past zo’n groter scherm namelijk mooi in de behuizing van de 21,5 inch-iMac die nu al te koop is. De nieuwe iMac zou pas in het vierde kwartaal van 2020 onthuld worden.

Dit is niet de eerste keer dat we over deze 11 inch-iPad horen. Eerder deze week deelde een anonieme Twitter-gebruiker – die wel vaker Apple-geruchten goed heeft – er ook informatie over. Deze iPad zou een nieuwe versie van de iPad Air worden, die eindelijk een nieuw design lijkt te krijgen.

De tablet zou een groter scherm krijgen van 11 inch en de Touch ID-sensor zou onder het scherm worden geplaatst. Iets wat Apple nog nooit eerder gedaan heeft, maar de nodige Android-fabrikanten al wel.

Hierdoor hoeft er geen ruimte meer gemaakt te worden voor de fysieke homeknop, waardoor de schermranden van deze iPad waarschijnlijk een stuk smaller worden. Het schermformaat van de Air neemt daarmee toe van 10,5 naar 11 inch.

Mini-led loopt vertraging op

Tot slot stelt China Times dat de productie van mini-led-schermen vertraagd is door de gevolgen van het coronavirus. Om die reden zou Apples eerste 5G iPad Pro met dit nieuwe schermtype uitgesteld zijn naar 2021. Ondertussen lijkt de productie van de vier 2020 iPhones die in september worden onthuld wel gewoon volgens schema te verlopen. Meer weten over welke vier iPhones dit najaar verschijnen? Check dan de video hieronder.