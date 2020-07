De 2020 iMac wordt deze week al onthuld, maar heeft hetzelfde design als zijn voorganger. Een iMac met een fris, nieuw ontwerp laat dus langer op zich wachten.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘iMac 2020 krijgt ‘oud’ design, deze week onthuld’

Dat schrijft 9to5Mac op basis van tweets van Soybeys, een anoniem Twitter-account dat regelmatig juiste voorspellingen over onaangekondigde Apple-producten doet. Volgens de Twitteraar is Apple van plan om deze week een nieuwe iMac aan te kondigen. Mogelijk zou de aankondiging zelfs vandaag (maandag 27 juli 2020) plaatsvinden.

Volgens Soybeys heeft Apple de 2020 iMac niet in een fris jasje gestoken: het design blijft volgens de Twitteraar ongeveer hetzelfde als vorige uitvoeringen. Maak je daarom klaar voor een industrieel ontwerp met forse randen rondom het display.

Opvallend genoeg zijn de Apple-insiders het onderling niet eens over de release van de nieuwe iMac. Volgens Jon Prosser, die onder meer de komst van de nieuwe iPhone SE vroegtijdig wist te voorspellen, brengt Apple de nieuwe computer pas in augustus op de markt.

Een specifieke datum laat hij echter in het midden. Het is hierdoor niet duidelijk of de nieuwe computer mogelijk volgende week al wordt aangekondigd, of pas richting het eind van augustus. Over één ding zijn de twee het wel eens: het design. Beide Apple-kenners geven aan dat de nieuwe computer geen fris ontwerp krijgt. Ook zou de iMac geen Silicon-chip krijgen, maar een Intel-processor.

Dit kondigt Apple in 2020 aan

Het belooft een druk najaar voor Apple te worden. Naast de onthulling van een nieuwe iMac horen we ook al maanden geruchten over de komst van een kleinere HomePod en AirTag. Laatstgenoemde trackers doken onder meer in iOS 14 op en zorgen ervoor dat je verloren spullen kunt terugvinden via de Zoek mijn-app op je iPhone.

De grootste Apple-onthulling van 2020 is natuurlijk de iPhone 12. Er schijnen dit jaar vier modellen uit te komen. Naast directe opvolgers voor de iPhone 11, iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max verwachten we ook een gloednieuw, compact model: de iPhone 12 mini. In onderstaande artikelen zetten we onze verwachtingen voor de nieuwe iPhones op een rijtje: