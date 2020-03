Zal Apple dit jaar eindelijk het onderwerp van de iMac eens onder handen nemen? Deze ontwerper laat met een iMac 2020-concept zien hoe Apple inspiratie kan halen uit het design van het Pro Display.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iMac 2020 concept met Pro Display-ontwerp

Vorig jaar onthulde Apple het Pro Display XDR, een nieuwe monitor die door het bedrijf zelf is ontworpen. Het externe beeldscherm introduceerde naast een torenhoge aanschafprijs ook een nieuw ontwerp, met harde randen en een hoekig design.

Net als bij de iPad Pro 2018 lijkt Apple het ronde ontwerp van zijn producten steeds meer los te laten. Ook de iPhone 12 zou om die reden een ontwerp krijgen met wat scherpere randen.

Ontwerpers Viktor Kádár en Patrik Borgatai kwamen om die reden met een iMac 2020-concept dat deze designtrend volgt. De iMac die je op de afbeeldingen en video ziet, hebben een 24 en 29 inch-scherm, met veel smallere schermranden dan de iMac nu heeft.

Omdat de speakers en alle hardware van de iMac wel in het scherm verwerkt zitten, is er nog wel een forse schermrand aan de onderkant zichtbaar, die nog steeds goed past bij hoe de iMac er nu uitziet.

Wanneer komt de nieuwe iMac uit?

De kans is klein dat Apple het prijzige Pro Display in een nieuwe iMac verwerkt. Het enige model dat daar kans op maakt is een eventuele nieuwe iMac Pro. De afgelopen maanden zijn er al meerdere geruchten opgedoken over een opknapbeurt voor de iMac en iMac Pro. Deze zouden in de loop van 2020 verschijnen, maar een duidelijke releaseperiode is nog onduidelijk.

Vorige week bracht Apple nog een iPad Pro 2020 en MacBook Air 2020 op de markt, dus het zou zomaar kunnen dat een nieuwe MacBook Pro en nieuwe iMac dichterbij zijn dan gedacht. Wij houden je uiteraard op de hoogte.