Vanaf maart of april zijn ze in Nederland verkrijgbaar, de slimme rolgordijnen van IKEA die je op afstand bedient vanaf je iPhone, met stembediening via Siri of een meegeleverde afstandsbediening.

Update 15 januari 2020: Helaas hebben de slimme rolgordijnen een aantal problemen met HomeKit. IKEA meldt dat er een vertraging is met de uitrol van HomeKit-ondersteuning in Europa. Omdat de laatste update in de Verenigde Staten voor problemen heeft gezorgd, laat de release in Europa nog op zich wachten. Als de problemen zijn opgelost, komt de update ook hier beschikbaar. Het is onduidelijk hoe lang dit duurt.

IKEA rolgordijnen iPhone-ondersteuning vanaf maart/april

‘Hé Siri, goedemorgen!’ Terwijl jij uit bed komt gaan de lampen aan in huis, wordt het huis op een aangename temperatuur opgewarmd en gaan de rolgordijnen zelfstandig omhoog. Dit futuristische scenario kan mede dankzij IKEA vanaf februari werkelijkheid worden met de introductie van de slimme rolgordijnen. In onderstaande video zie je hoe dit werkt.

Vanaf de periode maart en april zijn de Fyrtur en Kadrilj verkrijgbaar. De Fyrtur is een volledig verduisterend rolgordijn, terwijl de Kadrilj nog wel wat licht doorlaat. Deze bedien je niet door aan een koortje te trekken, maar door ze te koppelen aan de Tråfri-app op je iPhone of iPad.

Deze kun je ook gebruiken om de slimme lampen van het bedrijf aan je iDevice te koppelen. Deze app koppel je vervolgens aan HomeKit om de apparaten met Siri en vanuit de Home-app aan te sturen.

De accu van de rolgordijnen laad je op met een bijgeleverde usb-c-kabel. Ben je geen fan van Siri, dan kun je de rolgordijnen ook via de Google Assistent aansturen. Handig als er zowel Android- als iOS-gebruikers in je huis wonen.

Vanaf maart of april verkrijgbaar, prijzen bekend

In Duitsland start de verkoop op 2 februari. In een persbericht laat IKEA weten dat de rolgordijnen in Nederland vanaf maart of april in de winkels liggen. Voor het verduisterende Fyrtur-gordijn betaal je 149 euro, de minder verduisterende Kadrilj gaat 119 euro kosten. Je krijgt daarmee het rolgordijn, de oplaadkabel en een afstandsbediening.

De slimme IKEA-rolgordijnen zijn wederom een belangrijke toevoeging aan het steeds groter wordende smart home-aanbod van het bedrijf. Zo verkoopt IKEA al langer slimme lampen en slimme stopcontacten waarmee je andere apparaten op afstand aan en uit kunt zetten.

