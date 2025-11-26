IKEA heeft een volledig nieuwe serie luidsprekers aangekondigd

IKEA verkoopt natuurlijk al veel langer luidsprekers, maar het bedrijf heeft nu een volledig nieuwe serie aangekondigd. Dit moet je weten.

Ikea komt met nieuwe serie luidsprekers

IKEA combineert al geruime tijd luidsprekers en lampen, en komt nu met een geheel nieuwe versie, samen met nieuwe ronde luidsprekers. Het bedrijf werkte voor de nieuwe serie samen met ontwerper Tekla Evelina Severin. IKEA zegt in de aankondiging het volgende:

“IKEA and Tekla Evelina Severin (Teklan) present a new line of products that connect technology with personal style. Born from a collaboration that puts expression first, the line is vibrant and playful, featuring high-quality sound products with bold patterns and unexpected color combinations set to make technology a more enjoyable and visible part of the home. The collaboration builds on Teklan’s distinctive color language and her way of balancing playfulness with geometric form, often exploring how two- and three-dimensional design meet to create depth and movement. By combining her creative approach with IKEA’s design knowledge, the line brings color, light, and sound together in new ways.” IKEA en Tekla Evelina Severin (Teklan) presenteren een nieuwe productlijn die technologie combineert met persoonlijke stijl. Deze lijn is ontstaan uit een samenwerking waarbij expressie voorop staat. Hij is levendig en speels, en bestaat uit hoogwaardige geluidsproducten met opvallende patronen en onverwachte kleurencombinaties, waardoor technologie een leuker en zichtbaarder onderdeel van het huis wordt. De samenwerking is gebaseerd op de kenmerkende kleurentaal van Teklan en haar manier om speelsheid in balans te brengen met geometrische vormen, waarbij ze onderzoekt hoe twee- en driedimensionale ontwerpen samenkomen om diepte en beweging te creëren. Door haar creatieve aanpak te combineren met de designkennis van IKEA, worden kleur, licht en geluid op nieuwe manieren samengebracht.”



Speakerlamp: KULGLASS

De nieuwe speakerlamp van IKEA heet KULGLASS, een speakerlamp. Deze Bluetooth-speaker is gebaseerd op de vorm van softijs en is verkrijgbaar in de kleuren groen met rood, en bruin met roze. De speakers hebben helaas geen ondersteuning voor AirPlay, dus je bent wel aangewezen op Bluetooth.

De KULGLASS lijkt qua uiterlijk wel wat op de SYMFONISK-speaker van IKEA en Sonos. Vooral de voet lijkt bijna identiek te zijn. De SYMFONISK-speakers kon je integreren in het Sonos-ecosysteem en het IKEA Home Smart-platform. Zodoende werd ook AirPlay ondersteund, wat in de KULGLASS dus jammer genoeg ontbreekt.

Ronde speakers: SOLSKYDD

IKEA heeft drie nieuwe ronde luidsprekers met de naam SOLSKYDD, waarvan je de twee kleinste zowel vrijstaand kunt neerzetten als aan de muur kunt bevestigen. De grootste is alleen geschikt om aan de muur op te hangen. Er is een compacte oranje versie met een ruitjespatroon, een iets grotere groene versie met diagonale blauwe en witte strepen, en een grote versie in oranje.

Prijzen en beschikbaarheid IKEA luidsprekers

De nieuwe serie speakers van IKEA zijn vanaf januari 2026 verkrijgbaar. De KULGLASS speakerlamp gaat 110,99 euro kosten (99,99 euro in België). Dit is hetzelfde bedrag dat je voor de grote, oranjerode SOLSKYDD moet neertellen. De kleinste SOLSKYDD speaker zal te koop zijn voor 49,99 euro. De iets grotere groene versie gaat 69,99 euro kosten (49,99 euro in België).

Wil je niets missen van nieuwe speakers, tech-deals en Apple-producten? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je voortaan automatisch op de hoogte!