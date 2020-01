IKEA GUNNARP: Bedien nu ook je badkamerlampen met Siri

IKEA heeft nieuwe slimme plafondlampen aangekondigd. Deze zijn vooral bedoeld voor in de badkamer en kunnen tegen vocht.

IKEA GUNNARP

IKEA kondigde de slimme GUNNARP-plafondlampen al eerder aan, maar vanaf vandaag zijn ze zowel online als in de winkel te koop. GUNNARP, zoals de lampen heten, zijn verkrijgbaar in een ronde en vierkante variant van 40 centimeter.

De lampen zijn te besturen via het IKEA Home smart-systeem. Er zijn vier manieren om de slimme lampen (en andere slimme apparaten van IKEA) te bedienen. Zo kun je bijvoorbeeld de lampen aan- of uitzetten of dimmen met een fysieke afstandsbediening. Daarnaast ondersteunen de apparaten HomeKit, waardoor je de lampen ook met je stem bedient.

Ook zijn de lampen te bedienen met een sensor of de speciale IKEA Home smart-app. In deze applicatie bedien je alle slimme IKEA-producten, zoals speakers, rolgordijnen, stopcontacten of lampen. Stel bijvoorbeeld een timer in: ‘s ochtends als je opstaat gaat de lamp aan in de badkamer, en na een half uur gaat ‘ie weer uit. Zo vergeet je nooit je lamp uit te doen.

Vochtbestendig en led

Beide lampen hebben het zogenaamde IP44-label, wat betekent dat ze vochtbestendig en daarom perfect zijn voor in de badkamer. Er zitten led-lichten in, waarbij je voor warm, warmwit of koudwit licht kan kiezen.

Binnenkort is het ook mogelijk om via de app scenes in te stellen, zodat je in één keer verschillende apparaten naar je hand zet om zo de gewenste scene te creëren. Het is hierbij wel belangrijk dat je een IKEA-verbindingshub hebt. Zonder deze verbindingshub kun je de slimme lampen niet gebruiken. Je sluit de hub aan op je router, waarna je alle slimme verlichting van IKEA kunt besturen.

Andere smart home-producten van IKEA

IKEA is druk bezig met het uitbreiden van het assortiment van smart home-producten, zoals de slimme rolgordijnen die onlangs zijn uitgebracht met ondersteuning voor Apple HomeKit. Daarnaast heb je slimme speakers en stopcontacten van IKEA. Ook wordt gewerkt aan een gebruiksvriendelijkere smart home ervaring.

Lees meer over IKEA