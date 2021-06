IKEA en Sonos maken van een speaker een kunstwerk

Fijn hoor, goede muziek. Maar die speakers… ze zijn vaak een doorn in het oog. IKEA en Sonos hebben nu een speaker in de vorm van een kunstwerk onthuld. Gaat deze voor veel mensen een uitkomst zijn?

IKEA en Sonos onthullen schilderij-achtige speaker

IKEA en Sonos hebben de handen ineen geslagen en komen nu met een speaker die wat weg heeft van moderne schilderkunst: de SYMFONISK. Het platte apparaat is 55 bij 40 centimeter groot en heeft een diepte van slechts 6 centimeter. Vanwege het gelaagde ontwerp oogt de speaker nóg dunner.

Aan de voorkant van de speaker vind je een groot doek met een moderne prent. Het doek is afneembaar, waardoor je het kunstwerk naar eigen smaak kan vormgeven. IKEA biedt verschillende ontwerpen aan, iedereen heeft immers een andere smaak. Je kan helaas geen eigen ontwerpen creëren.

Gebruikers krijgen meerdere display-opties. Zo kan de speaker aan de muur worden opgehangen, maar kan hij dankzij uitklapbare voetjes ook op een ondergrond worden geplaatst.

Draadloze verbinding

De bediening van de speaker vindt plaats via je smartphone of tablet. Je kan dankzij AirPlay 2 je iPhone draadloos aan de speaker verbinden. De bediening van de speaker gaat via de Sonos-app. De SYMFONISK ondersteunt geen Siri-spraakbediening, dus praten heeft geen zin.

Wel kun je twee verschillende speakers aan elkaar verbinden, zodat je kan genieten van een surround sound-ervaring. Dit moeten wel echt twee SYMFONISK-speakers zijn; het geluid moet volgens Sonos en IKEA namelijk perfect op elkaar aansluiten. Dat is alleen haalbaar door exact dezelfde speakers aan elkaar te verbinden.

Meer speakers van IKEA op komst

Volgens IKEA zijn er nog meer speakers op komst. “Er zijn nog meer kamers die we met geluid willen vullen.” De SYMFONISK-speaker is vanaf 15 juli verkrijgbaar in alle winkels van IKEA en online, voor een prijs van 179 euro. De verwisselbare doeken zijn vanaf 1 september online los verkrijgbaar. Deze kosten 15 tot 30 euro.

