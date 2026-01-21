iPhone 17 Pro: nu scherp geprijsd

Bekijk actie

iDEAL vs Wero: dit zijn de belangrijkste voordelen (die je moet kennen)

Maurice Snijders
Maurice Snijders
21 januari 2026, 14:04
2 min leestijd
iDEAL vs Wero: dit zijn de belangrijkste voordelen (die je moet kennen)

iDEAL wordt op termijn volledig vervangen door Wero en dat heeft een aantal voordelen – we zetten de belangrijkste voor je op een rij.

Lees verder na de advertentie.

iDeal vs Wero

Al jarenlang is iDEAL de standaard voor online betalen in Nederland. Toch maakt iDEAL de komende jaren plaats voor Wero, een nieuw Europees alternatief. Dat brengt een aantal duidelijke voordelen met zich mee. Wij zetten de belangrijkste verbeteringen ten opzichte van iDEAL voor je op een rij.

Wero werkt in heel Europa

Het misschien wel grootste nadeel van iDEAL is dat het alleen werkt binnen Nederland. Dat is bij Wero verleden tijd, want dit nieuwe betaalsysteem is ontwikkeld als Europese standaard. Je kunt er straks online mee betalen bij buitenlandse webshops en je kunt er geld mee overmaken naar mensen in andere EU-landen.

ideal wero

Meer dan alleen online betalen

iDEAL is vooral bedoeld voor online aankopen, Wero is opgezet als een alles-in-één betaalsysteem. Het is daardoor meer een digitale portemonnee dan een losse betaalmethode. Zo kun je straks onder meer:

  • Online betalen.
  • Geld overmaken naar vrienden en familie.
  • In fysieke winkels afrekenen.
  • Betaalverzoeken versturen.
  • Abonnementen en terugkerende betalingen beheren.

Sneller en flexibeler

Met iDEAL moet je bij elke betaling opnieuw kiezen voor je bank en de betaling bevestigen, Wero maakt dat proces sneller en soepeler. Zo heb je minder stappen tijdens het afrekenen, ontvang je sneller bevestigingen van betalingen en kun je direct betalen vanuit je bankomgeving of app.

Dezelfde veiligheid

Op het gebied van veiligheid hoef je niets in te leveren. Wero maakt gebruik van dezelfde strenge Europese betaalregels als iDEAL, waaronder sterke authenticatie. Het verschil zit vooral in de techniek achter de schermen, die het systeem toekomstbestendiger maken.

Pas op: nieuwe vorm van oplichting via iDeal – zo blijf je veilig

Pas op: nieuwe vorm van oplichting via iDeal – zo blijf je veilig

Lees verder

Klaar voor nieuwe functies

iDEAL is in de basis al jaren nauwelijks veranderd, Wero is juist ontworpen om door te groeien. Functies die later mogelijk kunnen worden toegevoegd zijn:

  • Betalen met één klik;
  • Digitale bonnetjes;
  • Aankoopbescherming;
  • Betere integratie met apps en webshops.
ideal wero

Het einde van iDEAL

De overgang naar Wero start in de loop van 2026. Het is nog niet duidelijk vanaf wanneer je Wero daadwerkelijk kunt gebruiken. Het nieuwe systeem neemt iDEAL uiteindelijk helemaal over, maar dat zal waarschijnlijk pas aan het eind van 2027 het geval zijn. Wil je niets missen van de ontwikkelingen, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Download de iPhoned-app

Download de iPhoned-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Diensten iPhone Apple

Bekijk ook

iPhone 18 Pro (Max) krijgt een opvallende verandering: zo ziet die eruit

iPhone 18 Pro (Max) krijgt een opvallende verandering: zo ziet die eruit

Vandaag 12:31

Deze AirTag-functie is handiger dan je denkt (en zo werkt die)

Deze AirTag-functie is handiger dan je denkt (en zo werkt die)

Vandaag 9:01

Jouw iPhone, iPad en Apple Watch zijn veel minder waard geworden (door Apple zelf)

Jouw iPhone, iPad en Apple Watch zijn veel minder waard geworden (door Apple zelf)

Gisteren 15:37

Google Chromecast mist voortaan een hele populaire feature (om deze reden)

Google Chromecast mist voortaan een hele populaire feature (om deze reden)

Gisteren 11:11

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Audio/TV
Vergelijk
Verkopen
Over ons Contact Adverteren