iDEAL verdwijnt definitief en WhatsApp verwijdert een populaire feature (iPhone-nieuws #49)

Het einde van iDEAL komt eraan en WhatsApp haalt een streep door een populaire functie. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week.

Doe je regelmatig aankopen in webshops of andere online winkels? In dat geval heb je iDEAL zonder twijfel al eens gebruikt. In Nederland is iDEAL op dit moment de meest gebruikte online betaalmethode. Maar voor directe online overboekingen naar verschillende bankrekeningen wordt straks geen iDEAL meer gebruikt.

→ Dit gaat er veranderen

OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft bekendgemaakt dat Meta de ChatGPT-integratie voor 50 miljoen gebruikers van WhatsApp binnenkort verwijdert. OpenAI noemt als reden hiervoor een beleids- en voorwaardenwijziging van WhatsApp, die door moederbedrijf Meta is opgesteld

→ Maar zo kun je ChatGPT wel blijven gebruiken

Met de nieuwste update watchOS 26 heeft je Apple Watch er twee handige gezondheidsfuncties erbij gekregen. Met deze functies krijg je een melding als er een te hoge bloeddruk wordt geconstateerd. Daarnaast kun je ook checken of je goed geslapen hebt.

→ En zo werken ze

Het is handig dat de AirPods geen kabel hebben, maar dat zorgt er ook voor dat ze leeg kunnen raken. Halen jouw oortjes het einde van de dag niet meer? Pas dan deze drie instellingen aan, zodat de accu van jouw AirPods het langer volhoudt!

→ Pas deze instellingen meteen aan!

In iOS 26 zitten veel nieuwe functies en in de tweede update komen er nog meer functies aan. We verwachten dat Apple iOS 26.2 in december gaat uitbrengen voor het grote publiek. Hierbij zitten 3 veelgevraagde functies die dan eindelijk naar je iPhone komen.

→ Dit zijn de functies die gaan komen

De iPhone 17 heeft uiteraard heel wat meer te bieden dan de iPhone 15. Toch is die laatste ook nog altijd een solide smartphone, die je refurbished al kunt vinden voor minder dan 500 euro.

→ Is upgraden de moeite waard?



Voor alle gebruikers van Spotify is het weer dé tijd van het jaar, want Spotify Wrapped is beschikbaar! De muziekdienst brengt ieder jaar traditiegetrouw een overzicht uit met je meest beluisterde nummers en artiesten van de afgelopen maanden.

→ Wat is jouw meest beluisterde muziek?

De nieuwe iPhone 17 Pro is zonder twijfel een krachtpatser met een strak design. De meest recente iPhone heeft daarnaast verbeterde camera’s en razendsnelle prestaties. Toch is er iets aan deze camera dat tegenvalt. Sterker nog: er ontbreekt een functie.

→ Welke functie ontbreekt er?

