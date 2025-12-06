2 jaar Ziggo Internet & TV nu met gratis Samsung Smart TV cadeau!

iDEAL verdwijnt definitief en WhatsApp verwijdert een populaire feature (iPhone-nieuws #49)

Piet-Jan Lentjes
6 december 2025, 15:59
2 min leestijd
Het einde van iDEAL komt eraan en WhatsApp haalt een streep door een populaire functie. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week.

iDEAL verdwijnt definitief: dit verandert er vanaf januari 2026 

ideal verdwijnt

Doe je regelmatig aankopen in webshops of andere online winkels? In dat geval heb je iDEAL zonder twijfel al eens gebruikt. In Nederland is iDEAL op dit moment de meest gebruikte online betaalmethode. Maar voor directe online overboekingen naar verschillende bankrekeningen wordt straks geen iDEAL meer gebruikt.

→ Dit gaat er veranderen

Jammer: WhatsApp verwijdert deze populaire feature voor alle gebruikers

whatsapp verwijdert

OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft bekendgemaakt dat Meta de ChatGPT-integratie voor 50 miljoen gebruikers van WhatsApp binnenkort verwijdert. OpenAI noemt als reden hiervoor een beleids- en voorwaardenwijziging van WhatsApp, die door moederbedrijf Meta is opgesteld

→ Maar zo kun je ChatGPT wel blijven gebruiken

Je Apple Watch heeft twee nieuwe gezondheidsfuncties (zo gebruik je ze)

gezondheidscoach

Met de nieuwste update watchOS 26 heeft je Apple Watch er twee handige gezondheidsfuncties erbij gekregen. Met deze functies krijg je een melding als er een te hoge bloeddruk wordt geconstateerd. Daarnaast kun je ook checken of je goed geslapen hebt.

→ En zo werken ze

Deze instellingen zorgen ervoor dat je AirPods véél minder snel leeg gaan

airpods 3 review

Het is handig dat de AirPods geen kabel hebben, maar dat zorgt er ook voor dat ze leeg kunnen raken. Halen jouw oortjes het einde van de dag niet meer? Pas dan deze drie instellingen aan, zodat de accu van jouw AirPods het langer volhoudt!

→ Pas deze instellingen meteen aan!

Drie veelgevraagde functies die met iOS 26.2 naar je iPhone komen

ios 26.2

In iOS 26 zitten veel nieuwe functies en in de tweede update komen er nog meer functies aan. We verwachten dat Apple iOS 26.2 in december gaat uitbrengen voor het grote publiek. Hierbij zitten 3 veelgevraagde functies die dan eindelijk naar je iPhone komen.

→ Dit zijn de functies die gaan komen

iPhone 17 vs iPhone 15: om deze redenen kun je beter upgraden

17 iPhone 15

De iPhone 17 heeft uiteraard heel wat meer te bieden dan de iPhone 15. Toch is die laatste ook nog altijd een solide smartphone, die je refurbished al kunt vinden voor minder dan 500 euro.

→ Is upgraden de moeite waard?

Spotify Wrapped 2025: zo zie je jouw meest beluisterde muziek van het jaar!

spotify wrapped 2025 header

Voor alle gebruikers van Spotify is het weer dé tijd van het jaar, want Spotify Wrapped is beschikbaar! De muziekdienst brengt ieder jaar traditiegetrouw een overzicht uit met je meest beluisterde nummers en artiesten van de afgelopen maanden.

→ Wat is jouw meest beluisterde muziek?

iPhone 17 Pro mist een belangrijke camerafunctie (die eerdere iPhones wél hadden)

iPhone 17 Pro serie

De nieuwe iPhone 17 Pro is zonder twijfel een krachtpatser met een strak design. De meest recente iPhone heeft daarnaast verbeterde camera’s en razendsnelle prestaties. Toch is er iets aan deze camera dat tegenvalt. Sterker nog: er ontbreekt een functie.

→ Welke functie ontbreekt er?

Meer iPhone-nieuws

Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Opmerkelijk WhatsApp iPhone Apple Watch Apple AirPods Apple Watch Series 11 iPhone 17 iPhone 15 iPhone 17 Pro

