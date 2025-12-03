iDEAL verdwijnt definitief: dit verandert er vanaf januari 2026 

Er komen grote veranderingen aan vanaf januari 2026, want betaaldienst iDEAL verdwijnt definitief. Dit ga jij ervan merken!

iDEAL verdwijnt

Doe je regelmatig aankopen in webshops of andere online winkels? In dat geval heb je iDEAL zonder twijfel al eens gebruikt. In Nederland is iDEAL op dit moment de meest gebruikte online betaalmethode. Het Nederlandse betalingssysteem is sinds 2005 de standaard voor de meeste internetbetalingen, maar daar komt vanaf 2026 verandering in. Voor directe online overboekingen naar verschillende bankrekeningen wordt straks geen iDEAL meer gebruikt.

In plaats daarvan gebruik je straks Wero voor het doen van online betalingen. Wero is een compleet nieuw Europees betaalsysteem, dat zowel digitale als fysieke transacties eenvoudiger moet maken. In landen als België, Duitsland en Frankrijk is Wero al in gebruik, Nederland volgt binnenkort. Dat ga je volgende maand al merken, want in januari 2026 begint de overgangsfase van iDEAL naar Wero.

Wero vanaf januari 2026

Vanaf januari 2026 verschijnt een nieuw logo bij het doen van online betalingen. Waar je nu nog het logo van iDEAL ziet, is dat volgende maand een gecombineerd logo met Wero erbij. Op die manier wordt Wero geïntroduceerd bij alle gebruikers. Er verandert verder nog niets, zo verdwijnt iDEAL nog niet en werken transacties op dezelfde manier. Op de achtergrond wordt de lancering van Wero verder voorbereid voor het einde van 2026.

In de tweede helft van 2026 verdwijnt het logo van iDEAL steeds meer naar de achtergrond. Wero komt dan duidelijker in beeld als de vervanger van iDEAL. Eind 2026 of begin 2027 komt Wero beschikbaar voor de meeste gebruikers. Het is nog niet duidelijk wat je hiervan precies gaat merken. Wel duidelijk is dat Wero verschillende voordelen kent, zo wordt het doen van betalingen over de grens in Europa veel gemakkelijker met het nieuwe betalingssysteem.

Voordelen van Wero

Met Wero wordt het Nederlandse iDEAL dus vervangen door een Europees betaalplatform. Wero werkt in heel Europa en moet als alternatief gelden voor bekende betaalsystemen als Visa en Mastercard. Daarnaast biedt Wero meer voordelen in vergelijking met iDEAL. Zo is Wero sneller, kun je eenvoudiger betaalverzoeken versturen en zijn de transactiekosten bij de nieuwe betaaldienst lager.

In januari 2026 begint de overgangsperiode naar Wero, maar het is de verwachting dat iDEAL pas in 2027 definitief verdwijnt. Alle winkels en andere verkooppunten moeten overstappen naar het nieuwe betalingssysteem en de digitale omgeving aanpassen naar Wero. Goed om te weten: gebruikers hoeven zelf niks te doen bij de overgang van iDEAL naar Wero. Let dus goed op als je een bericht of mail krijgt waarin je wél iets moet doen, want het gaat in dat geval om een potentieel gevaarlijk spambericht. Verwijder dat bericht direct en deel nooit persoonlijke (bank)gegevens.

