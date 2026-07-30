Opvolger iDeal heeft nu al een nadeel: bij deze bank zijn er problemen

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
30 juli 2026, 19:09
2 min leestijd
Opvolger iDeal heeft nu al een nadeel: bij deze bank zijn er problemen

iDEAL wordt stap voor stap vervangen door Wero. Voor sommige klanten van de ING gaat dat straks de nodige problemen geven.

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Opvolger iDeal heeft nu al een nadeel: bij deze bank zijn er problemen

De ING Scanner is een apparaatje dat je gebruikt om betalingen goed te keuren, zonder een iPhone of Android-toestel. Gebruik je deze ING Scanner wel eens om online te betalen? Dan moet je even opletten.

ideal wero

Het is straks namelijk niet meer mogelijk om iedere aankoop op die manier goed te keuren. De scanner kan niet overweg met Wero, de Europese opvolger van iDEAL. Vanaf oktober 2026 zijn alle Nederlandse banken op Wero aangesloten, dus dan ga je de overstap zeker merken.

Straks móét je de ING ING-app gebruiken

Zodra een webshop Wero gebruikt, moeten ING-klanten straks de betaling goedkeuren met de ING-app op een smartphone of tablet. Gebruik je die app nu al? Dan merk je waarschijnlijk weinig van de verandering.

Voor mensen die de ING-scanner gebruiken wordt het lastiger. Zij moeten dan bij een webwinkel kiezen voor een andere betaalmethode of overstappen naar de ING-app.

wero iphone betaling

De ING Scanner verdwijnt overigens niet helemaal. Je kunt het apparaat blijven gebruiken om in te loggen en andere bankzaken in Mijn ING te regelen. Alleen het bevestigen van online Wero-betalingen werkt er straks niet mee.

Volgens ING wordt minder dan één procent van alle iDEAL-betalingen nu met de scanner bevestigd, dus de bank verwacht niet heel veel problemen. ING heeft ongeveer acht miljoen particuliere klanten en zegt dat 6,4 miljoen mensen de app dagelijks gebruiken. Voor de meeste klanten verandert er dus weinig, maar voor een kleine groep is het een flink nadeel.

Andere banken hebben geen problemen

Opvallend is dat klanten van andere grote banken hun apparaatje wel kunnen blijven gebruiken. De Rabo Scanner van Rabobank blijft Wero-betalingen ondersteunen. Ook klanten van ABN AMRO kunnen hun apparaatje nog even gebruiken, maar de bank is wel bezig om over te stappen naar een nieuw systeem. Pas nadat alle klanten over zijn verdwijnt de E.dentifier van ABN AMRO.

rabobank-app

De overstap van iDEAL naar Wero duurt tot eind 2027. Daarna moet Wero in Nederland de vertrouwde betaalmethode volledig hebben vervangen.

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Bron afbeelding: rabobank
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