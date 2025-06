Dit is waarom je icoontjes beter rechtsonder op je iPhone kunt zetten

Je kunt de icoontjes op je iPhone natuurlijk neerzetten waar je maar wilt, maar er is een goede reden voor om ze rechtsonder neer te zetten.

Icoontjes rechtsonder op je iPhone

Lange tijd was het niet mogelijk om de icoontjes op je iPhone daar neer te zetten waar je ze het liefste had. Ze werden gewoon automatisch chronologisch gerangschikt. Het enige wat je zelf kon doen, is het ene icoontje verwisselen voor het andere.

Pas met de komst van iOS 18 vorig jaar werd het mogelijk om icoontjes naar eigen inzicht te verplaatsen. Dat wil zeggen: je hebt nog wel te maken met een vast raster waar je de icoontjes op vast zet, maar op welke plek van het raster kun je sindsdien wel zelf bepalen. De meeste mensen gebruiken deze vrijheid om de plekken van de icoontjes aan te passen op de gebruikte achtergrond. Maar er is een goede reden om ze rechtsonder neer te zetten.

Die goede reden heeft te maken met de bediening en de bereikbaarheid van de icoontjes. Houd je je iPhone met je rechterhand vast, dan kun je gemakkelijk alle icoontjes bereiken wanneer ze rechtsonder staan. En dat werkt beter dan je misschien denkt. Zet alle icoontjes die je vaak gebruikt rechtsonder neer, verdeeld over meerdere schermen en je kunt er altijd bij met één hand.

Ben je linkshandig, dan heb je er natuurlijk niks aan om alle icoontjes rechtsonder neer te zetten. In dat geval spiegel je alles gewoon en zet je de icoontjes dus linksonder neer, zodat je er altijd met je linkerduim bij kunt.

Als je doorgaans je iPhone altijd met twee handen bedient, denk je misschien dat deze tip voor jou overbodig is. Toch komt het met enige regelmaat voor dat je even maar één hand vrij hebt en dan is het onverwachts toch heel erg handig!