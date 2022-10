Nieuwe website van iCloud op komst (en zo ziet het eruit)

Wanneer je wel eens inlogt op de website van iCloud kom je binnenkort voor een verrassing te staan. Apple heeft de iCloud-site namelijk een flinke oppepper gegeven!

Nieuwe look iCloud-website

Met iCloud kun je natuurlijk heel veel. Alle gegevens in de cloud zijn op al je Apple-apparaten meteen beschikbaar. Het is ook de reden waarom een foto die je op je iPhone maakt ook meteen op je iPad te zien is.

Maar vergeet niet dat er ook een website van iCloud is. Hiermee kun je op elke Mac, PC of ander apparaat met een browser inloggen op jouw iCloud. Zo kun je dus je foto’s bekijken op een Windows-machine of je afspraken checken op een Android-tablet.

Deze webversie van iCloud begon wel een beetje gedateerd uit te zien. Daarom heeft Apple de iCloud-website van een frisse look voorzien. Wanneer je nu inlogt op de bèta-versie van de website krijg je niet meer de bekende Apple-icoontjes te zien, maar verschijnen er verschillende kaders met alle belangrijke apps.

Je ziet daarmee in één oogopslag wat je recente foto’s zijn, je afspraken die open staan en je laatste e-mailberichten. Overigens is er nog steeds een kadertje met al je app-icoontjes, maar daarvoor moet je nu eerst iets naar beneden scrollen (tenzij je achter een heel groot scherm zit).

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Vind je deze nieuwe indeling helemaal niets? Helemaal onderaan staat de knop ‘Pas homepage aan’. Daarmee kun je de kaders (Apple noemt ze tegels) aanpassen of zelfs helemaal verwijderen.

Zelf aan de slag met de nieuwe bètaversie van iCloud

Wil je zelf ook eens de nieuwe look van de iCloud-website bekijken? Dat kan! Surf naar de website beta.icloud.com en klik op de knop ‘Log in’. Vul vervolgens de gegevens van je Apple ID in. Daarna krijg je het nieuwe overzicht meteen te zien.

Wil je altijd op de hoogte blijven van het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief Schrijf je nu in voor de iPhoned nieuwsbrief Voornaam * E-mailadres * Toestemming Ik geef iPhoned (BigSpark B.V.) toestemming om me per e-mail op de hoogte te houden van door onze redactie geselecteerde Apple nieuwtjes, tips, wetenswaardigheden en unieke acties en aanbiedingen. Dagelijkse nieuwsbrief (dagelijks om 7.00u) Wekelijkse nieuwsbrief (zondags om 19.00u) Alleen acties en bijzondere aanbiedingen (zoals de beste Black Friday deals) Ja, ik ga akkoord met de algemene gebruikersvoorwaarden De bovenstaande gegevens worden bewaard gedurende jouw inschrijving. Je kunt je in iedere nieuwsbrief eenvoudig weer afmelden. We behandelen je gegevens met respect en sturen geen spam. Lees meer over onze privacyverklaring of stuur een mail naar privacy@bigspark.com. We gebruiken MailChimp als ons marketingautomatiseringsplatform. Door dit formulier in te dienen, erken je dat de door jouw verstrekte gegevens worden overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp.