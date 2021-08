iCloud voor Windows heeft nu een wachtwoorden-app: zo werkt het

Primeur: WIndows-gebruikers hebben vanaf nu een losse app voor de iCloud-sleutelhanger. Hiermee kun je makkelijk en snel opgeslagen wachtwoorden beheren.

Windows heeft nieuwe iCloud-app

Nadat je iCloud voor Windows hebt gedownload of bijgewerkt, verschijnt de nieuwe app in het startmenu van Windows. Wanneer je vervolgens bent ingelogd met je Apple ID, kun je de wachtwoorden van iCloud inzien en beheren.

In Windows was het al mogelijk om de wachtwoorden uit je iCloud-sleutelhanger te gebruiken door middel van een browserextensie (in Google Chrome en Microsoft Edge). Het was alleen nog niet mogelijk om de wachtwoorden te beheren.

→ Download iCloud voor Windows (gratis)

Zo werkt de app

Met de ‘losstaande’ iCloud-app voor Windows kan dit dus wél. Let er wel op dat de wachtwoorden die je uit de lijst haalt of aanpast, deze ook meteen worden bijgewerkt in je iCloud-sleutelhanger. Dit betekent dat de wachtwoorden ook op je iPhone, iPad of Mac worden gewijzigd.

Verder werkt de app zoals je zou verwachten. Je kunt al je wachtwoorden inzien, huidige passwords wijzigen, nieuwe codes toevoegen of verwijderen.

Apple-apps op Windows

De iCloud voor Windows app is gratis te downloaden in de Windows Store. De nieuwe app voor wachtwoorden versterkt andere Apple-apps die al beschikbaar zijn voor Windows. Denk bijvoorbeeld aan iCloud Drive in Windows Verkenner en de mogelijkheid om Safari-bladwijzers te synchroniseren in andere browsers.

Het is nog niet zeker of de nieuwe functies van iCloud Plus ook naar iCloud voor Windows komen. Met deze functie kun je een stuk anoniemer internetten. Het is bijvoorbeeld mogelijk om anonieme e-mailadressen aan te maken en Private Relay is als het ware een VPN-dienst van Apple. Hierbij wordt jouw internetverkeer omgeleid en versleuteld zodat je een stuk anoniemer kunt surfen.

