iOS 14: Zo waarschuwt iCloud Sleutelhanger als je wachtwoord gelekt is

Apple gaat het toegankelijker maken om je online accounts goed te beveiligen. Met een nieuwe functie van iCloud Sleutelhanger vertelt je iPhone of iPad je straks zelf of een van je wachtwoorden gelekt is.

Zo werkt de vernieuwde iCloud Sleutelhanger in iOS 14

Naast widgets op je homescreen en andere zichtbare aanpassingen doet iOS 14 ook een hoop op de achtergrond. Eén van die verbeteringen vinden we terug in de iCloud Sleutelhanger, de standaard wachtwoorddienst van Apple die op iedere iPhone, iPad en Mac geïnstalleerd staat. Voortaan gaat deze functie je waarschuwen als je wachtwoord uitgelekt is.

In de bèta van iOS 14 is te zien hoe deze nieuwe functies eruit zien. Door via de Instellingen-app naar ‘Wachtwoorden’ te navigeren, kom je de nieuwe instelling ‘beveiligingsadvies’ tegen. Hier bundelt Apple vanaf iOS 14 in een overzicht welke wachtwoorden niet veilig zijn, gekoppeld aan een reden waarom dit het geval is. De volgende tips kan iCloud Sleutelhanger aan je geven:

Dit wachtwoord wordt door teveel mensen gebruikt, wat het makkelijk te raden maakt

Dit wachtwoord is te makkelijk, waardoor het snel te kraken is

Dit wachtwoord bevat een logische serie zoals ‘123’ of ‘abc’

Dit wachtwoord is onderdeel van een gelekte databank

Vooral die laatste is interessant, omdat dit laat zien dat iCloud Sleutelhanger regelmatig je wachtwoorden controleert ten opzichte van databanken die gelekt zijn. Het gebeurt regelmatig dat een website gehackt wordt en daardoor de gebruikersnamen en wachtwoorden van gebruikers op straat komen te liggen. Deze zijn daardoor niet meer veilig, ongeacht hoe complex het wachtwoord is dat je gebruikt.

In dat geval stuurt Apple je vanaf iOS 14 dus een melding om je hierover te informeren, inclusief een knop waarmee je direct het wachtwoord voor die website kunt aanpassen. Zo maakt iOS het een stuk toegankelijker om op de hoogte te blijven van dit soort gelekte wachtwoorden en kun je er gemakkelijk iets aan doen.

Inloggen met Touch ID of Face ID

Naast bovenstaande nieuwe functie introduceert Apple dit jaar ook de optie voor websites om inloggen met Touch ID of Face ID mogelijk te maken. In plaats van een wachtwoord te gebruiken kun je op die manier dus snel inloggen op een website in Safari door je vinger op de Touch ID-knop te houden of je gezicht voor de Face ID-camera.

iOS 14 wordt momenteel druk getest door ontwikkelaars in de eerste béta. Naar verwachting verschijnt de eerste publieke béta van de grote iOS-update deze maand. Pas dit najaar zal de definitieve release van iOS 14 plaatsvinden. Wij hebben de update alvast uitgebreid getest. Onze bevindingen lees je in onderstaande preview.