Uitleg: is iCloud Plus een slimme deal of niet?

Tijdens de presentatie van iOS 15 kondigde Apple ook een nieuwe versie van iCloud aan. Je krijgt helaas geen extra ruimte voor je bestanden, maar wél een hoop nieuwe features. In dit artikel vertellen we of iCloud Plus een slimme deal is.

iCloud Plus: slimme deal of niet?

Apple heeft jarenlang weinig aan iCloud veranderd. Je krijgt nog steeds slechts 5GB gratis opslagruimte, wat anno 2021 niet bepaald veel is. Ook bij de betaalde varianten ligt de limiet al behoorlijk lang gelijk. In plaats van gebruikers simpelweg meer ruimte te geven, gooit Apple het later dit jaar over een andere boeg met iCloud Plus.

Als je bereid bent om te betalen voor iCloud krijg je er straks een aantal interessante functies bij. De prijzen van de abonnementen zijn nog steeds gekoppeld aan de hoeveelheid opslag en zie je hieronder.

Opslag Europrijs per maand 50GB 0,99 200GB 2,99 2TB (2000GB) 9,99

De belangrijkste is waarschijnlijk Private Relay. Daarmee kun je anoniem over het internet surfen, mits je Apples eigen browser Safari gebruikt. Zo voorkom je dat adverteerders een profiel van je kunnen opbouwen aan de hand van je surfgedrag. Het is geen volwaardige VPN, maar voor veel mensen biedt Private Relay voldoende privacy.

Vind je het vervelend om op elke website je echte e-mailadres in te voeren? Met iCloud Plus kun je ook een soort wegwerpadressen aanmaken, die je laat doorsturen naar je normale account. Mocht een webwinkel je bijvoorbeeld doodgooien met reclame, dan kun je het adres gewoon verwijderen en heb je geen last meer van spam.

Een andere handige feature is dat je een eigen e-mailadres aan kunt maken. Dat eindigt dan niet meer op @icloud.com, maar bijvoorbeeld op @jouwachternaam.com. Zo’n zelfgekozen iCloud-domeinnaam is natuurlijk veel leuker. Als je een beveiligingscamera met HomeKit hebt, kun je de beelden daarvan bovendien versleuteld opslaan met iCloud Plus. De opnames gaan niet ten koste van je iCloud-opslag.

Conclusie

Als je een iCloud Plus-abonnement afsluit, kun je dus anoniem surfen. Daarnaast verberg je je echte e-mailadres, fix je een eigen domeinnaam én sla je beveiligingsbeelden versleuteld op. Ook krijg je natuurlijk nog gewoon ruimte om je foto’s en bestanden te bewaren.

Is dat een slimme deal? En of! Zeker het goedkoopste abonnement van 0,99 euro per maand biedt erg veel waar voor je geld. Een eigen domeinnaam voor je mail is ongeveer net zo duur en een beetje VPN kost eveneens een paar euro per maand. Daar doet iCloud Plus dus zelfs nog een paar andere functies én 50GB opslagruimte bovenop.

Ook de duurdere abonnementen zijn door de nieuwe functies erg aantrekkelijk. Als je meer dan 2TB opslag nodig hebt, kun je helaas niet bij Apple terecht. Je zult dan moet kijken naar alternatieven als Dropbox.

