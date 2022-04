iCloud Plus: dit zijn de extra functies die je erbij krijgt

Met iCloud Plus kun je allerlei grote bestanden kwijt zonder dat je meer opslag nodig hebt op je iPhone, iPad of Mac. In dit artikel lees je hoe je zoveel mogelijk uit de dienst haalt en wat de (extra) functies van iCloud Plus zijn.

Haal meer uit iCloud Plus: extra functies

iCloud Plus is een betaalbare en handige manier om allerlei verschillende soorten bestanden op te slaan. Je hebt hierdoor dus geen extra opslag op je apparaat nodig. Daarnaast is iCloud Plus via ieder Apple-device toegankelijk, waardoor je al je bestanden altijd bij de hand hebt – ongeacht het apparaat dat je gebruikt. In dit artikel lees je hoe je meer uit je iCloud Plus-abonnement haalt en welke extra functies je krijgt.

Zoveel opslagruimte heb je nodig

Wat is iCloud zonder opslag? Je krijgt bij het standaard gratis iCloud-abonnement slechts 5GB aan lege ruimte. Knipper een keer met je ogen en je online opslag is al vol.

Gelukkig komt iCloud Plus met verschillende hoeveelheden aan opslagruimte. Hoe meer geheugen je nodig hebt, hoe meer je maandelijks betaalt. Hieronder hebben we de geheugenopties en prijzen voor je op een rijtje gezet:

50GB: €0,99 per maand

per maand 200GB: €2,99 per maand

per maand 2TB: €9,99 per maand

Zoals je ziet zijn de prijzen niet torenhoog. 50GB aan iCloud Plus-opslag vul je wellicht ook vrij snel, maar met 200GB kun je waarschijnlijk een hele tijd vooruit. Op jaarbasis ben je hiervoor slechts 36 euro kwijt – een prima deal, wat ons betreft.

Ga voordat je een iCloud Plus-abonnement afsluit even na waarvoor je de opslag wilt gebruiken. Pages- of Word-bestanden nemen bijvoorbeeld weinig ruimte in beslag, waardoor je wellicht prima uit de voeten kunt met 50GB. Sla je heel veel foto’s en video’s op in de cloud? Dan is meer online opslag zeker aan te raden.

Browse veilig met Privédoorgifte

Met Privédoorgifte (in het Engels heet de functie Private Relay) is internetten veiliger dan ooit. Het werkt als een soort VPN. Dat betekent dat je internetverkeer via een strenge encryptie verloopt, waardoor niemand ziet welke websites je bezoekt. Op die manier zijn je IP-adres, locatie en andere gevoelige internetgegevens beschermd. Je zet Privédoorgifte als volgt aan:

Open de instellingen-app op je iPhone of iPad; Tik op je naam; Ga naar het kopje ‘iCloud’ en tik hierop Zoek naar het kopje ‘Privédoorgifte’

Je kunt Privédoorgifte eigenlijk zien als een permanent privétabblad in Safari, dat veel actiever en veiliger werkt. De functie is op het moment van schrijven nog in bèta, dus het werkt nog niet altijd even soepel. Inloggen met je DigiD kan bijvoorbeeld niet als je Privédoorgifte aan hebt staan. Je kunt de functie in dat geval (tijdelijk) uitschakelen. Gebruik je Google Chrome? Dan vis je hoe dan ook naast het net; Privédoorgifte werkt enkel in Safari.

Verberg je e-mailadres of maak een eigen domein aan

Apple vindt privacy erg belangrijk. Daarom is er de Verberg mijn e-mailadres-functie. Je kunt hiermee op ieder moment zelf een willekeurig e-mailadres aanmaken, dat gekoppeld is aan je eigen persoonlijke e-mail. Zo komen bedrijven of andere ontvangers nooit achter jouw échte e-mailadres, waardoor je minder snel gebombardeerd wordt met spammails. Erg handig, dus.

Wil je nog meer controle over je e-mailadres? Apple geeft je met iCloud Plus nog meer functies en laat je bijvoorbeeld een eigen domeinnaam gebruiken. Dit is het woord dat achter het apenstaartje in je e-mailadres staat. Zo kun je bijvoorbeeld je achternaam of de naam van je eenmanszaak gebruiken.

Wel belangrijk om te weten: je kunt niet bij Apple zelf direct een domein aanmaken. Deze wordt namelijk ergens anders gehost. Je kunt met de functie dus enkel andere domeinen koppelen aan je iCloud Plus-account.

Meer over Apples iCloud

iCloud is de online opslagdienst van Apple die in 2011 werd geïntroduceerd. Honderden miljoenen mensen gebruiken de opslagservice, die je in staat stelt documenten, contacten, e-mails, agenda’s, reminders, foto’s en andere bestanden te synchroniseren. Op die manier kun je altijd bij je bestanden en staan ze veilig online opgeslagen, ook als je Apple-apparaat een keer vastloopt.

