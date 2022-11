iCloud-foto’s makkelijker bekijken in Windows: nu kan het!

Heb jij een Windows-machine en wil je graag de iCloud-foto’s van je iPhone bekijken? Dan is er goed nieuws: in Windows 11 wordt dit nu een stuk makkelijker!

De foto-app in Windows 11 heeft een update gekregen, waarmee je de Windows-bibliotheek direct kunt linken aan je iCloud-foto’s. Zo kan je jouw iCloud-foto’s makkelijk bekijken op je Windows-apparaat! De update wordt vanaf vandaag uitgerold en moet voor het einde van de maand voor iedereen beschikbaar zijn.

De update is een antwoord op de behoefte van veel Windows-gebruikers met een iPhone. Dave Grochocki, productmanager bij Windows, gaf al aan dat de roep om een betere samenwerking tussen Apple en Microsoft steeds groter werd. Met het linken van iCloud aan Windows 11 wordt dit nu in de praktijk gebracht.

iCloud-foto’s koppelen aan Windows: zo doe je het

Om je iCloud te verbinden met je Windows-bibliotheek moet je de Foto’s-app in de Microsoft Store updaten. Deze update is voor zover bekend alleen beschikbaar in Windows 11. Vervolgens download je ook de iCloud-app in de Microsoft Store. Zodra iCloud geïnstalleerd is, kan je kiezen welke foto’s en bibliotheken gelinkt worden aan de Windows-bibliotheek.

Nauwere samenwerking Microsoft en Apple

Om iCloud te linken aan de Windows-bibliotheek heeft Microsoft nauw samengewerkt met Apple. Deze samenwerking krijgt naar alle waarschijnlijkheid een vervolg: Microsoft is van plan ook Apple Music en Apple TV naar de Microsoft Store te brengen. Het is nog niet bekend wanneer deze apps naar de Store komen.

iOS 16: makkelijker iCloud-foto’s delen

Apple zet steeds meer in op het makkelijker delen van foto’s, zo is de gedeelde bibliotheek een nieuwe functie in iOS 16. Deze bibliotheek kan je met maximaal vijf anderen delen. Iedereen die toegang heeft tot het gedeelde album kan foto’s toevoegen, bewerken en verwijderen. Eerder schreven we hoe je de gedeelde bibliotheek het beste kan gebruiken.

