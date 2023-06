iCloud wordt een stuk duurder (maar niet voor iedereen)

Apple heeft een flinke prijsverhoging doorgevoerd. iCloud is daardoor een stuk duurder geworden. Maar er is ook goed nieuws!

iCloud wordt duurder

Wanneer je een iPhone hebt, gebruik je waarschijnlijk ook iCloud. De opslagdienst in de cloud zorgt onder andere voor een back-up van je belangrijke bestanden op je toestel en dat je op elk apparaat je foto’s kunt bekijken.

Dat het een handige functie is staat buiten kijf, maar Apple heeft iCloud een stuk duurder gemaakt. Apple heeft de prijzen met 25 procent verhoogd. Maar er is goed nieuws, want iCloud is alleen duurder geworden in een sommige landen.

Zo staan onder andere Engeland, Polen en Zweden op de lijst van de prijsverhoging. Voor Nederland (en België) is er op dit moment nog geen prijsverhoging. Maar dat kan binnenkort veranderen.

Prijzen iCloud

Een prijsverhoging kunnen we begrijpen, want de prijzen van iCloud staan alweer een tijdje vast (hoewel Apple al wel een keer de opslag heeft vergroot). Maar we vinden wel dat Apple de gratis versie van iCloud een flinke boost mag geven. De hoeveelheid opslag die je daarmee krijgt is écht niet meer van deze tijd.

Standaard krijg je slechts 5 GB gratis iCloud-opslag van Apple, maar dat is tegenwoordig niet genoeg. Dan moet je dus al snel overstappen naar de betaalde versie. De goedkoopste, betaalde versie van iCloud+ is 50 GB voor 0,99 euro per maand. Daarnaast heb je nog 200 GB voor 2,99 euro en 2 TB voor 9,99 euro.

Tussen de 200 GB en 2 TB is er geen tussenstap. Je gaat dan ineens een stuk meer betalen. Wanneer Apple de prijsverhoging ook in Nederland gaat doorvoeren en iCloud duurder maakt, gaat de duurste variant waarschijnlijk zo’n 12,50 euro kosten.

