iCloud is 12 jaar oud – en dit probleem is nog steeds niet verholpen

We vieren een jubileum, want iCloud is inmiddels 12 jaar oud. Op 12 oktober 2011 werd de dienst met groot bombarie gelanceerd. Aan één probleem van toen ergeren we ons echter nog steeds.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iCloud wordt 12 – nog steeds met een probleem

Wat gaat dat snel hè? Bij iPhoned kunnen we ons nog goed herinneren aan MobileMe en zelfs .Mac, maar sinds 2011 maken we dus al gebruik van iCloud op al onze Apple-apparaten. Bij de lancering had Apple geen goede reputatie wat online diensten betreft.

De voorganger MobileMe was namelijk een groot fiasco. Je betaalde 79 euro per jaar voor een dienst die vaker niet dan wel werkte, en waarbij zelfs e-mails verloren gingen. Dat leidde uiteindelijk tot een bekende tirade van Steve Jobs, met als gevolg dat de manager van MobileMe per direct werd vervangen.

Bij iCloud moest alles beter worden, en op wat kleine hiccups na aan het begin is Apple er ook prima in geslaagd. Vandaag de dag zijn de web-apps van Mail, Agenda en Contacten bijna net zo stabiel als de apps van Google en hebben een vergelijkbare functieomvang. En dat mag Apple echt als compliment opvatten. Maar hoewel Apple veel heeft aangepast aan iCloud, één ding is nog steeds ongewijzigd gebleven. En daar ergeren we ons nog steeds aan.

iCloud-probleem: 5 GB opslag, al 12 jaar lang

Bij de eerste release van iCloud kreeg je van Apple 5 GB gratis opslag. Dat was toen al een beetje aan de lage kant, maar het was nog wel acceptabel. Google had dan wel al 7 GB, maar in principe kon je met 5 GB wel uit de voeten voor wat mailtjes en wat back-ups.

Daarna kwamen er echter extra functies bij, zoals iCloud-foto’s, en daarmee nam het opslaggebruik toe. Ook bewaar je tegenwoordig steeds meer gegevens op je iPhone, zodat een enkele reservekopie gauw boven de 5 GB uitkomt.

En toch is er dus in al die jaren niks gewijzigd aan de standaard hoeveelheid opslag die je gratis van Apple krijgt. En dat vinden we jammer. Nu is het zeker geen drama om 99 cent voor 50 GB opslag per maand te betalen, maar we kunnen ons echt niet voorstellen dat Apple die centen nodig heeft.

Oproep: we willen meer opslag!

Daarom plaatsen we hier nu een oproep: Apple, we hebben meer opslag nodig! Of moeten we het na 20 jaar iCloud ook nog steeds met maar 5 GB opslag doen? Google biedt je tegenwoordig standaard al 15 GB, en dat zouden wij een prima hoeveelheid vinden.