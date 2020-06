Apple trekt de stekker uit iTunes U en iBooks Author

Vlak voor de zomervakantie ruimt Apple alvast zijn digitale klaslokaal op. School-app iTunes U zal eind volgend jaar verdwijnen, terwijl iBooks Author op 1 juli 2020 al wordt stopgezet.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iTunes U stopt eind 2021

Dit maakte Apple bekend in een support-document op zijn website. In een korte verklaring legt het bedrijf uit waarom iTunes U eind van het schooljaar 2021 stopgezet wordt. “Apple heeft hard gewerkt aan de volgende generatie voor zowel leraren als studenten”, aldus de verklaring.

Hiermee doelt het bedrijf op Classroom en Schoolwork, twee apps die de afgelopen jaren zijn verschenen. Classroom is speciaal bedoeld voor de iPad waarmee docenten studenten een les kunnen aanbieden en de voortgang van studenten overzichtelijk in beeld gebracht wordt.

Schoolwork is ontworpen om op een toegankelijke manier klassenmateriaal met studenten te delen maar ook om samen te werken met studenten in de app. Ook Schoolwork bevat een overzicht waarin resultaten kunnen worden bijgehouden. Tot slot heeft Apple met School Manager een dienst waarmee uitgeleende iPhones, iPads, Macs en Apple TV’s kunnen worden gemonitord.

iTunes U is een studie-app die sinds 2007 bestaat en oorspronkelijk diep in iTunes geïntegreerd was. Met de app konden docenten lessen maken met audio, media, ebooks en werkbladen, die studenten vervolgens op hun iPhone of iPad konden downloaden en bewerken. Toen iTunes verdween werd een deel van de app overgezet naar de Podcast-app.

iBooks Author stopt 1 juli 2020

Naast iTunes U gaat ook iBooks Author stoppen vanaf 1 juli 2020. De app, die bedoeld was voor schrijvers om boeken te schrijven en ontwerpen, heeft volgens Apple zijn relevantie verloren. De functies die iBooks Author waardevol maken, zouden inmiddels ook in Pages verwerkt zitten. Al twee jaar zit er een functie in de schrijf-app van Apple waarin je boeken kunt maken, die vergelijkbaar is met de manier waarop dit in iBooks Author werkt.

Om gebruikers die nog wel iBooks Author gebruiken tegemoet te komen, zal Apple binnenkort een speciale importeerfunctie toevoegen aan Pages. Daarmee kun je met een druk op de knop je boeken uit de ene app overzetten naar de andere.