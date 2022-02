‘Apple werkt aan hybride tussen iPad en MacBook’

Apple werkt aan een opvouwbaar apparaat dat zowel een Mac als een iPad kan worden. Dit meldt een betrouwbare Apple-insider. De hybride iPad-MacBook verschijnt mogelijk al in 2026.

Hybride iPad-MacBook

Vorige week meldde Ross Young dat Apple werkt aan een MacBook met een opvouwbaar scherm van 20 inch. In gevouwen stand fungeert het apparaat als een MacBook, waarbij het onderste deel een schermtoetsenbord is. Klap je het display uit, dan heb je een soort monitor die je bedient met een externe muis en toetsenbord.

De betrouwbare Apple-insider Mark Gurman van Bloomberg bevestigt dit gerucht. ‘Er is mij verteld dat Apple de mogelijkheid tot een MacBook/iPad-hybride onderzoekt’, zegt hij. Hierbij zou het fysieke toetsenbord en trackpad van de MacBook plaatsmaken voor een volledig touchscreen.

Een concept van een hybride iPad-MacBook

Het opvouwbare apparaat kan dus dienen als een iPad, MacBook of monitor. Het is nog niet duidelijk of het vouwscherm macOS of iPadOS als besturingssysteem heeft, maar we verwachten het tweede.

Niet voor het eerst

Apple zou niet de eerste zijn met een hybride tussen een laptop en een tablet. De ThinkPad X1 Fold (bovenaan dit artikel te zien) was de eerste. De X1 Fold is voorzien van Windows 10, heeft een Intel Core-processor en beschikt over een oled-scherm van 13 inch. Het bedienen doe je met een pen, toetsenbord of touchscreen.

Apple mikt volgens Young op een release in 2026 of 2027. Dit wordt een interessante periode, want de tech-gigant uit Cupertino wil in deze fase ook een Apple-bril en Apple Car lanceren.

Ook dit jaar komen er leuke producten aan. Zo lanceert Apple aan het eind van het jaar vermoedelijk een VR-headset. In september worden de iPhone 14 -modellen verwacht. En in maart presenteert het bedrijf mogelijk de iPhone SE 2022 en iPad Air 2022.

