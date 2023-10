Waarom je jouw volgende iPhone op je kleding draagt

De iPhone 15 is nog maar net uit, maar er is al een nieuwe gadget die de aandacht trekt: de Humane AI Pin. Dit is een slimme speld die je op je kleding draagt met allerlei functies die je van je smartphone gewend bent. Gaat hij je iPhone vervangen?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Humane AI Pin

De Humane AI Pin is een nieuwe gadget van Humane, een bedrijf dat is opgericht door twee oud-medewerkers van Apple. Het is een piepklein apparaatje dat je op je kleding bevestigt, bijvoorbeeld op je jas, trui of shirt. De AI Pin heeft geen scherm, maar wel een projector, camera en ingebouwde kunstmatige intelligentie.

De bediening van de AI Pin gaat via je stem, of door je hand voor je uit te houden: het beeld wordt er dan bijna magisch op geprojecteerd. En dat oogt een stuk subtieler dan als je je iPhone ongegeneerd uit je zak haalt.

Maar … waarom eigenlijk?

De Humane AI Pin heeft verschillende voordelen ten opzichte van je iPhone. Ten eerste is hij discreet en – als je het aan ons vraagt – best stijlvol. Je kunt hem gemakkelijk combineren met elke outfit en hij valt niet op. Bovendien hoef je niet steeds naar een scherm te kijken wanneer je hem gebruikt, waardoor je meer aandacht hebt voor de wereld om je heen.

Ten tweede is de AI Pin erg persoonlijk. Zie het als een soort digitale assistent, maar dan eentje die wél werkt zoals we dat verwachten van sci-fi-films. Hij kan bijvoorbeeld wat je ziet interpreteren met de ingebouwde camera. Daardoor zou je een A4’tje tekst op kunnen pakken, en van de AI een samenvatting kunnen krijgen door er gewoon naar te vragen. Verder leert hij je voorkeuren kennen, heeft hij toegang tot dingen als je contacten en agenda, en kan de AI zelfs wat je zegt vertalen en uitspreken met je eigen stem. Nogal futuristisch dus: zie de video hieronder!

Humane AI Pin release

De Humane AI Pin werd onthuld tijdens de Paris Fashion Week in september, waar hij werd gedragen door modellen van het Franse merk Coperni. Veel details zijn echter nog niet bekend. Gelukkig staat de officiële lancering al gepland voor 9 november 2023.

De prijs van de Humane AI Pin krijgen we dan ook te horen. Gezien de techniek zal het ons niks verbazen als hij evenveel kost als een moderne smartphone – rond de € 800 dus. Wil je ook een Humane AI Pin? Dan kun je je nu al inschrijven voor een wachtlijst. Je krijgt dan als eerste toegang tot de pre-order zodra de AI Pin beschikbaar is!

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

En mijn iPhone dan?

De Humane AI Pin is misschien wel de volgende stap na de iPhone: een persoonlijke assistent die je altijd bij je hebt, zonder dat hij in de weg zit. Slaat het concept aan, dan zou het ons niks verbazen als ook Apple het idee overneemt voor een toekomstige iPhone. Of is het dan een iPin?

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de iPhone (en de AI Pin)? Abonneer je op onze nieuwsbrief!