Horizontale strepen op je iPhone 14? Je bent niet alleen!

De afgelopen dagen horen we uit verschillende bronnen berichten over iPhone 14-modellen met lelijke horizontale strepen op het scherm. Heb jij er ook last van? Dit is er aan de hand.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Horizontale strepen iPhone 14

De horizontale strepen op de iPhone 14 treden niet op bij gewoon gebruik, maar vooral wanneer het scherm uit de stand-by wordt gehaald. Ook treedt het probleem op wanneer de iPhone wordt ingeschakeld.

Blijkbaar komt de fout vooral voor op de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max. Door de beeldfout verschijnen gele of groene strepen op het scherm. Het aantal en de positie van de strepen verschilt. Als de iPhone gebruikt wordt, verdwijnen de lijnen na enkele seconden. Dit wijst erop dat het geen hardwareprobleem is, maar een softwarefout.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit komt ook overeen met informatie van Apple, want bij navraag door bezorgde gebruikers heeft de support van Apple verklaard dat dit geen hardwaredefect is, maar een bug in iOS 16.

Er wordt aan een oplossing gewerkt

Apple heeft ten minste één Reddit gebruiker telefonisch verzekerd dat het bedrijf al werkt aan een oplossing voor dit probleem, maar tot nu toe zijn er geen details over wanneer Apple een update uitbrengt die deze bug verhelpt.

Tot die tijd zijn er enkele work-arounds die helaas alleen lijken te werken op sommige iPhones. Het eerste wat je op een iPhone 14 Pro en 14 Pro Max kan proberen, is het uitzetten van van het always-on display. Brengt dat geen soelaas, dan is het resetten van je iPhone naar fabrieksinstellingen nog een optie.

Maar als je een welgemeend advies van iPhoned wilt: wacht gewoon eventjes op iOS 16.2.1, deze versie gaat het probleem ongetwijfeld oplossen. En houd onze site in de gaten, want hier lees je dat natuurlik als eerste. Of abonneer je op onze nieuwsbrief, dan krijg je het automatisch in je inbox.