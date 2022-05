Hondenweer? Deze iPhone’s kunnen (niet) tegen water of regen

Het weer gaat weer alle kanten op. Hoe weet je of het veilig is om met je iPhone door de regen te gaan fietsen of onder water te houden? In dit overzicht zoeken wij het voor je uit! Lees je mee?

Wat betekenen de IP-beoordelingen bij water in je iPhone?

IP67, IP68 en IPX6. Er zijn zoveel afkortingen voor waterbestendigheid of waterdichtheid. Vaak worden deze afkortingen echter als synoniemen van elkaar gebruikt? Maar dat klopt natuurlijk niet. Wat is het verschil dan precies? En wat is dat IP-nummer?

IP is een afkorting van Ingress Protection (of: International Protection). Het eerste nummer achter IP staat voor stofbestendigheid. Deze gaat van 0 tot 6. Bij 6 is je iPhone volledig stofbestendig. Bij 0 is het verstandig om je iPhone thuis te laten als je bijvoorbeeld naar het strand gaat. Staat er een X? Dan is het apparaat niet officieel getest op stofbestendigheid.

Het tweede getal gaat van 0 tot 8 en gaat over de waterbestendigheid. Vanaf een 6 hebben we het over ‘waterbestendig’, bij een 7 over ‘dompeldicht’ en bij een 8 pas over ‘waterdicht’. Lees snel verder om erachter te komen welke classificatie jouw iPhone heeft en wat de verschillen zijn.

Deze iPhone’s zijn waterbestendig (en kunnen dus wel een beetje tegen regen)

De iPhone’s met een IP67-certificering zijn dus waterdicht en stofdicht. In realiteit komt het er op neer dat je iPhone maximaal een half uur niet meer dan één meter onder water mag blijven. Hij overleeft dus een val in de wc, maar je moet er niet per se mee gaan badderen. De volgende iPhone’s hebben een IP67-certificering en zijn dus dompeldicht: iPhone 7 (Plus), iPhone 8 (Plus), iPhone X, iPhone XR, iPhone SE 2020 en de iPhone SE 2022.

De iPhone 6s en ouder zijn dus niet eens waterbestendig. Tenminste, dit is niet getest. Ze kunnen dus waarschijnlijk wel tegen een druppeltje water, maar je moet het niet gaan opzoeken. Als je dus nog een oudere iPhone hebt, raden wij je aan om hem niet te gebruiken in de regen of mee naar het strand te nemen. In de sauna hebben iPhones overigens sowieso niks te zoeken, want daar is het enerzijds te heet en anderzijds gelden voor stoom weer compleet andere classificaties.

Deze iPhone’s kunnen tegen water

iPhone’s met een IP68-certificering zijn waterdicht en doen het dus nadat je ermee in het water hebt gezeten. Dit betekent niet dat je geheel vrijuit kan gaan. Een waterdichte iPhone mag niet dieper dan 3 meter onder water komen. De volgende iPhone’s hebben een IP68-certificering en zijn dus waterdicht: iPhone XS (Max), iPhone 11 (Pro/Pro Max), iPhone 12 (mini/Pro/Pro Max) en de iPhone 13 (mini/Pro/Pro Max).

Deze iPhone’s kan je gerust gebruiken tijdens dit hondenweer of even met natte vingers als je net uit de douche komt. Toch zijn er meerdere redenen om hier mee op te passen. Lees onze onderstaande tips om er zeker van te zijn dat je iPhone de waterval aan watertesten overleeft.

Tips bij (het voorkomen van) waterschade bij je iPhone

Ten eerste is het belangrijk om te weten dat waterschade van je iPhone niet onder Apple’s garantie valt. Zie de IP68-clasificering meer als een back-up;

Elektronica kan niet zo goed tegen zout. Pas dus op met de zee;

De IP-rating is getest vóór de aankoop. Als je scherm bijvoorbeeld is gebarsten, is je iPhone niet meer waterdicht;

Stoom kan beter doordringen in de nauwe doorgangen van je iPhone. Vermijdt dus sauna’s en stoomcabines;

Wil je écht waterdicht? Koop dan een waterdicht hoesje.

Mocht je toch helemaal in paniek zijn na het douchen met je iPhone of deze onvoorspelbare regenbuien. Geen zorgen! We hebben vier tips voor je op een rij gezet om je iPhone met waterschade te kunnen redden. Hopelijk durf je na het lezen van dit artikel je iPhone onderwater of in de regen te houden. Of juist niet.