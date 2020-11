De HomePod heeft een klein broertje gekregen. De HomePod mini is net zo slim, maar wel een stuk compacter. In deze HomePod vs HomePod mini-vergelijking zetten we de belangrijkste verschillen tussen de Apple-speakers op een rijtje.

HomePod vs HomePod mini: de 5 belangrijkste verschillen

1. Formaat en design

Het is een gigantische open deur, maar wel het belangrijkste verschil zodra je ze naast elkaar zit. De HomePod mini is ongeveer twee keer zo klein als zijn grotere broer. De reguliere HomePod is 6,8 inch in de hoogte en 5,6 inch breed. De mini houdt meet respectievelijk 3,3 en 3,9 inch.

Ook anders: het design. De grote HomePod heeft een cilindervorm, terwijl de HomePod mini dankzij zijn ronde vorm meer op een wereldbol lijkt. Om de speaker op zijn plaats te houden is de onderkant wel plat. De bovenkant van de HomePod mini gebruik je voor de bediening.

HomePod-afmetingen : 6,8 inch (hoogte) x 5,6 inch (breedte)

: 6,8 inch (hoogte) x 5,6 inch (breedte) HomePod mini-afmetingen: 3,3 inch (hoogte) x 3,9 inch (breedte)

2. Geluidskwaliteit

Het tweede verschil tussen de HomePod en HomePod mini dient zich aan zodra je een liedje aanzet. Laatstgenoemde heeft een compacter formaat en kan daarom minder onderdelen kwijt in de behuizing.

Daar waar de reguliere HomePod in totaal zeven tweeters en een enkele woofer heeft, moet de mini het met een enkele driver en twee radiatoren doen. Laatstgenoemden verzorgen zowel de bas als hoge tonen. De grote HomePod heeft dus zeven losse tweeters om de hoge tonen te verzorgen.

Binnenkant van de HomePod

Binnenkant van de HomePod mini

Alhoewel we de twee nog niet met elkaar hebben kunnen vergelijken, kan het daarom vrijwel niet anders dat de geluidskwaliteit van de normale HomePod aan het langste eind trekt. Deze heeft immers simpelweg meer ruimte voor losse audio-onderdelen die zich op één (audio)taak kunnen richten.

Bij de HomePod mini ontbreekt deze ‘bewegingsvrijheid’, waardoor de meeste taken op het bord van de driver en radiatoren komen te liggen. Om dit ruimtegebrek te compenseren heeft Apple flink aan de software gesleuteld om zo alsnog ruimtevullend (360 graden) geluid uit de compacte speaker te persen.

HomePod : 1 woofer, 7 tweeters en 6 microfoons

: 1 woofer, 7 tweeters en 6 microfoons HomePod mini: 1 drive, 2 radiatoren en 4 microfoons

3. Processor

Hierbij speelt de Apple S5-chip (die ook in de Apple Watch Series 5 en Apple Watch SE zit) van de HomePod mini een cruciale rol. Aan de hand van complexe berekeningen wordt gekeken wat voor muziek je afspeelt en hoe het maximale volume bereikt kan worden. Om dit doel te bereiken, kan de HomePod mini bijvoorbeeld de beweegrichting van de driver en radiatoren aanpassen.

De grote HomePod wordt aangestuurd door de A8-chip, die we onder meer kennen van de iPhone 6 en iPad mini 4. Deze processor is niet zozeer bezig met het maximaliseren van het volume, maar wel met het reguleren van geluid. De chip werkt nauw samen met de software om continu te kijken of de balans nog in orde is, het geluid niet schel klinkt en de bas diep is.

4. Ultra Wideband

Tot nog toe trekt de grote HomePod dus aan het langste eind. De rollen worden echter omgedraaid als we het over connectiviteit hebben. De HomePod mini is namelijk uitgerust met een Ultra Wideband-chip (UWB), net als de iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max en iPhone 12 mini.

Deze chip gaat de komende jaren waarschijnlijk een hoofdrol spelen in het Apple-ecoysteem. Het bedrijf sleutelt achter de schermen namelijk al jaren aan de AirTag, oftewel een tracker die je bijvoorbeeld aan je sleutelbos kunt hangen. Vervolgens zie je in de Zoek Mijn-app waar de tracker zich bevindt. Het heeft er alle schijn van dat de AirTag, die dus nog niet aangekondigd is, gebruik gaat maken van UWB.

5. Prijs

Ook niet geheel onbelangrijk: de prijs. Nu is dit verschil ietwat lastig voor ons als Nederlandse gebruikers, want beide Apple-speakers zijn hier officieel niet verkrijgbaar. In de Verenigde Staten kost de normale HomePod 299 dollar, voor het kleine broertje ben je 99 dollar kwijt.

Via grijze import kun je de grote Apple-speaker alsnog op de kop tikken. In Nederland kun je de HomePod dan ook kopen voor een bedrag van tussen de 300 en 350 euro. Het ligt in de lijn der verwachting dat de HomePod mini hier op de duur ook verkrijgbaar wordt. Wanneer en tegen welke prijs is nog even de vraag.

