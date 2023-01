HomePod 2023 vs HomePod mini: wat zijn de verschillen?

Apple heeft onlangs de tweede generatie HomePod aangekondigd. Maar wat zijn de verschillen tussen de HomePod 2023 vs de HomePod mini?

HomePod 2023 vs HomePod mini

De originele HomePod is nooit officieel in Nederland uitgebracht, dus het is mooi om te zien dat Apple de HomePod 2023 deze keer wél hier uitbrengt. Maar wat wanneer je al een HomePod mini hebt? Wat zijn de verschillen? Of wat als je twijfelt tussen de HomePod 2023 vs de HomePod mini?

Specificaties HomePod 2023 en HomePod mini

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: voor het beste geluid moet je bij de HomePod 2023 zijn. Maar heb je een kleine kamer? Of wil je niet teveel uitgeven voor een speaker? Dan kun je ook prima volstaan met de HomePod mini. Ook wanneer je alleen een slimme speaker wilt is de HomePod mini de betaalbare keuze.

De specificaties van beide HomePods hebben veel overeenkomsten, maar er zijn ook aardig wat verschillen.

HomePod 2023 HomePod mini Prijs € 349,00 € 109,00 Afmetingen 168 x 142 x 142 84,3 x 97,9 x 97,9 Gewicht 2,3 kg 345 gram Kleuren Wit, middernacht Spacegrijs, wit, blauw,

oranje, geel Interne chip S7 S5 Microfoons 4 4 Speakers Vijf hoorngeladen

tweeters, elk met

een eigen

neodymium­magneet Driver met volledig

bereik en twee

passieve radiatoren

voor basklanken en

hoge tonen Temperatuur en

vochtigheids-

sensor Ja Ja Spatial Audio Ja Ja Ruimtedetectie Ja Nee Geluids-

herkenning Voorjaar 2023 Voorjaar 2023 Multiroom Audio Ja Ja AirPlay 2 Ja Ja Stroomkabel Ja, met stekker Ja, met usb-c-

aansluiting

Je ziet dat qua functies beide speakers veel overeenkomsten hebben. Het grootste verschil is ruimtedetectie of ‘Spatial Awareness’. Met deze functie weet de HomePod 2023 waar hij staat in je huis. Hij past daarmee automatisch het geluid aan op de omgeving, zodat de geluidsgolven de juiste kant op gaan. De HomePod mini heeft deze functie niet.

Koppelen als stereopaar

Ook leuk: je kunt twee HomePod’s of twee HomePod mini’s met elkaar koppelen en instellen als stereopaar. Houd er wel rekening mee dat je alleen twee HomePod’s uit dezelfde serie kunt koppelen. Het is dus niet mogelijk om de originele HomePod met de HomePod 2023 op deze manier te linken.

HomePod 2023 of HomePod mini kopen

De nieuwe HomePod is wat aan de prijzige kant: voor 349 euro heb je de slimme speaker in huis. Kun jij niet wachten op de slimme speaker? Dan is de HomePod 2023 nu alvast pre-orderen. Vanaf 3 februari is de HomePod 2023 verkrijgbaar. Pre-orderen kan hier:

De HomePod mini is een stuk goedkoper en vrijwel overal verkrijgbaar. Maar kijk wel even goed rond voor de beste prijs. Hieronder hebben we al een aantal van de beste deals voor je op een rij gezet.

Wil je zeker weten dat je niet teveel gaat betalen? Hieronder vind je onze prijsvergelijker, waarmee je dus altijd de beste prijs vindt.

Apple HomePod mini prijzen vergelijken Nieuw € 99,99 Bekijk beste prijs

