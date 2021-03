De ‘grote’ HomePod is niet meer, nu Apple zich volledig op de HomePod mini focust. Daarmee levert Apple in op datgene wat zijn speaker juist zo goed maakte.

HomePod verkoopstop: enkel nog de mini

Jaren wachtte ik op de update die de Nederlandse Siri naar de HomePod zou brengen. Sinds vrijdag bleek het al die jaren ijdele hoop te zijn: Apple stopte per direct met de productie van de HomePod om zich volledig op de HomePod mini te richten. De grote variant zou enkel nog verkrijgbaar zijn zolang de voorraad strekt. De kans op noemenswaardige updates is daarmee verkeken.

Toch ben ik ondanks het gebrek aan een Nederlandse Siri al sinds 2017 enorm tevreden over de HomePod. De speaker heeft een vaste plek in mijn huiskamer en wordt dagelijks gebruikt: ik speel er al mijn muziek op af en dankzij Siri zet ik er de lampen in huis mee aan en uit.

Daarmee vervult de HomePod precies de functie die ik nodig heb van een slimme speaker: muziek afspelen met uitstekende kwaliteit, een flink volume en het bedienen van mijn HomeKit-apparaten. Dat Siri minder goed was in het beantwoorden van vragen over actualiteiten of andere zaken maakt me weinig uit: daar gebruik ik mijn iPhone of Apple Watch wel voor.

De misvatting van Apple over de HomePod

De keuze van Apple om nu enkel nog op de HomePod mini te focussen doet daarmee afbreuk aan die positie. De mini heeft een minder goede geluidskwaliteit, terwijl dat juist de primaire reden voor mij is om een slimme speaker in huis te halen: een apparaat dat op de eerste plaats heel goed is in het afspelen van muziek, en op de tweede plaats ook een handje helpt met het aan- en uitzetten van de verlichting.

Ondertussen timmeren concurrenten Google en Amazon rustig verder aan de weg. Zij hebben inmiddels meerdere varianten van hun speakers, waarbij er altijd een ‘premium-model’ is dat ontworpen is voor de muziekliefhebber. Geluidskwaliteit staat op de eerste plaats en daar betaal je dan ook een meerprijs voor.

Het wegvallen van de HomePod uit het aanbod van Apple is hopelijk tijdelijk. Laten we hopen dat Apple de laatste hand legt aan een ‘HomePod 2’ of de ‘HomePod Max’, een speaker met als primaire focus het afspelen van muziek. Want hoewel de HomePod mini leuk is om Siri in je huis te krijgen, zal het voor weinig mensen hun primaire apparaat worden om audio mee te beluisteren.

