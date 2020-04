Sinds afgelopen maart draait de HomePod niet langer op iOS, maar op tvOS. Waarom kiest Apple hiervoor? Naast de mogelijke komst van een nieuw HomePod-model zijn er nog twee verklaringen.



Waarom HomePod tvOS gebruikt en niet langer iOS

De verandering in software werd als eerst opgemerkt door 9to5Mac. De website schrijft dat de HomePod afgelopen maart van software is overgestapt, toen iOS 13.4 en tvOS 13.4 verschenen. Apple heeft geen officiële verklaring de deur uitgedaan, maar we kunnen wel speculeren naar de motivatie achter dit besluit.

Ten eerste is tvOS een meer logische softwarekeuze voor HomePod, omdat iOS is gemaakt voor apparaten met een interne accu, zoals een iPhone en iPad. Dit besturingssysteem zit vol met slimme trucjes om de accuduur op te rekken, zoals de energiebesparingsstand. tvOS is juist gemaakt voor apparaten met een stekker, zoals de HomePod en Apple TV.

Verder kan een HomePod via tvOS langer software-updates ontvangen. iOS 14, de grote versie-update voor de iPhone die eind dit jaar uitkomt, ondersteunt de A8-processor van de HomePod niet. Dit betekent dat de slimme speaker geen updates meer kan ontvangen. Door naar tvOS over te stappen, wordt dit probleem omzeild en kan de HomePod langer mee.



‘HomePod Mini op komst’

Tot slot heeft de verandering misschien te maken met de komst van een kleinere HomePod. Apple is naar verluidt bezig met een compactere uitvoering van de speaker, die later dit jaar zou moeten verschijnen. De HomePod is sinds de release in 2018 niet vernieuwd en vrij groot in vergelijking met andere slimme speakers, zoals de Google Home.

Dit grote formaat levert wel een uitstekende geluidskwaliteit op, zo staat in onze HomePod review. Ben je van plan om je eigen smart home te bouwen met behulp van HomeKit? In de rubriek Best of HomeKit neemt iPhoned smart home-producten onder de loep. In de eerste editie hebben we speakers getest. Wil je weten hoe de Google Home en Sonos-speakers het ervan af brachten? Lees dan onderstaand artikel.

