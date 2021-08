Concept HomePod TV: zo gaaf zou een vernieuwde Apple TV kunnen worden

Een paar maanden terug verklapte het doorgaans betrouwbare Bloomberg dat Apple aan een combinatie van de Apple TV en HomePod werkt. Een designer heeft nu een tof concept gemaakt die toont hoe deze ‘HomePod TV’ eruit zou kunnen zien.

Concept van de HomePod TV

Eric Huismann werkt als designer bij de Zwitserse website Handy Abovergleich en presenteert zijn HomePod-concept op hun website. Strikt genomen gaat het zelfs om twee concepten. Er is een ‘HomePod TV Concept’ en het ‘HomePod Show Concept’, beide bedoeld voor 2022.

Het eerste concept is een premium-HomePod die ook als Apple TV dienstdoet. Deze lijkt op een soundbar, die tegenwoordig vaak bij de standaarduitrusting van filmliefhebbers hoort. Het geluid van huidige televisies is immers niet echt geweldig.

De HomePod-soundbar moet echter nog beter geluid bieden dan met de meeste conventionele soundbars, mede door de ondersteuning van Dolby Atmos en Spatial Audio (surround sound). En uiteraard hoort bij een HomePod/Apple TV-opvolger ook ondersteuning voor Siri.

Tot slot bevat het concept ook een herziene afstandsbediening. Deze lijkt al behoorlijk op het huidige model, met de leuke toevoeging van een led-ring in de bekende Siri-kleuren. Deze licht op zodra je Apples spraakassistent een vraag stelt.

Concept van de HomePod Show

Het tweede concept laat een zogeheten HomePod Show zien. In tegenstelling tot het HomePod TV-concept, bevat het Show-concept niet direct Apple TV-functies. Maar, deze HomePod-versie zou dan wel een Retina-beeldscherm en 1080p-camera hebben, bijvoorbeeld om FaceTime-gesprekken te voeren. Ook deze functionaliteit werd al eerder door Bloomberg genoemd.

Verder is het natuurlijk denkbaar dat zo’n HomePod zijn beeld kan spiegelen naar een tv. Tot slot biedt dit HomePod-concept natuurlijk ook ondersteuning voor Dolby Atmos, Spatial Audio en Siri.

HomePod in een nieuw jasje

Zowel de Apple TV als HomePod zijn nooit echt grote succesnummers van Apple geworden. Laatstgenoemde was zelfs nog helemaal niet in Nederland of België verkrijgbaar, bovendien werd de ontwikkeling ervan al gestopt.

De Apple TV bleef tenminste nog bescheiden updates krijgen, zoals onlangs nog tijdens de voorjaarskeynote van Apple. Vooral het soundbar-concept zien wij echter wel zitten. Dus laten we hopen dat Apple inderdaad met iets soortgelijks bezig is, zoals de geruchten doen vermoeden.