Spotify luisteren via de HomePod: binnenkort kan het. Straks kun je via Siri albums, afspeellijsten en liedjes afspelen met de Apple Music-concurrent. Wanneer de HomePod overweg kan met Spotify, is nog niet bekend.

HomePod kan binnenkort Spotify draaien

Apple hing de aankondiging niet aan de grote klok, maar in de WWDC 2020-keynote kwamen de speurneuzen van 9to5Mac onderstaand plaatje tegen. Hieruit blijkt dat de HomePod binnenkort met andere muziekdiensten dan Apple Music overweg kan.

Specifieke namen worden niet genoemd, maar het lijkt logisch dat in ieder geval grote spelers als Spotify Apples slimme speaker gaan ondersteunen. Hierdoor kun je straks muziek aanzetten door tegen Siri te zeggen welk album of liedje je graag wil horen, gevolgd door het “via Spotify”-commando op het einde.

Het is nog niet duidelijk wanneer de Spotify-ondersteuning voor de HomePod wordt toegevoegd. De aankondiging kwam voorbij in het gedeelte van de keynote waarin nieuwe functies voor HomeKit werden gepresenteerd. Wellicht verschijnt de ondersteuning voor andere muziekdiensten gelijktijdig met de overige vernieuwingen.

Tot nog toe hield Apple de muziekpoorten van de HomePod op slot. Momenteel ondersteunt de speaker alleen Apple Music volledig. Via een omweg kun je al wel andere muziekdiensten naar de speaker streamen. Hiervoor heb je AirPlay nodig in combinatie met een iPhone, iPad of Mac.

Apples slimme speaker in Nederland

Officieel is de HomePod niet in Nederland verkrijgbaar. Apple verkoopt de slimme speaker hier dus niet. Er zijn wel Nederlandse webshops die de HomePod aanbieden, hetzij via een meerprijs. Houd er ook rekening mee dat de speaker geen Nederlands kan. Je moet Engels tegen de HomePod praten.

Op de achtergrond schijnt Apple druk te werken aan een opvolger, die kleiner en lichter moet worden. Deze nieuwe HomePod ligt volgens geruchten later dit jaar al in de winkels. Over de huidige speaker zijn wij overigens behoorlijk tevreden. In de HomeKit-speakertest kwam Apples muziekspeler namelijk als winnaar uit de bus.