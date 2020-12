De doorgaans goed ingelichte Apple-analist Ming-Chi Kuo meldt dat het bedrijf uit Cupertino is gestopt met de ontwikkeling van nieuwe HomePod-speakers. Ook laat de analist zich uit over de eerste zelfrijdende auto van Apple.

Lees verder na de advertentie.

‘HomePod-ontwikkeling tijdelijk gestaakt’

In een notitie, die is ingezien door website MacRumors, schrijft Ming-Chi Kuo dat Apple tijdelijk is gestopt met de ontwikkeling van nieuwe HomePods. Dit zou te maken hebben met de vraag naar de slimme speakers, die lager is dan verwacht.

Kuo zegt dat het gaat om een tijdelijke stop, maar het is onduidelijk of Apple in de toekomst meer nieuwe HomePod-modellen uitbrengt. Eerder dit jaar kwam het bedrijf met de HomePod mini, die echter niet officieel in Nederland is verschenen.

De analist zegt ook dat de eerste zelfrijdende auto van Apple langer op zich laat wachten. De wagen zou op z’n vroegst tussen 2025 en 2027 verschijnen, maar een release in 2018 behoort ook tot de mogelijkheden. Dit is opvallend, omdat een eerder gerucht – van het betrouwbare Reuters – stelde dat de Apple-auto in 2024 wordt uitgebracht. Het bedrijf van Tim Cook zou al sinds 2014 aan een zelfrijdende auto werken.

Over de HomePod mini

De HomePod mini is de meest recente slimme speaker van Apple en de opvolger van de reguliere HomePod, die begin 2018 verscheen. Net als zijn voorganger is de HomePod mini niet in Nederland verkrijgbaar. Het apparaatje is kleiner en goedkoper dan de eerdere HomePod en kost in het buitenland 99 dollar. Het is bovendien een concurrent voor de (betaalbare) slimme speakers van Google en Amazon.

De slimme speaker werkt nauw samen met Siri, zodat je bijvoorbeeld je muziek met je stem kunt bedienen of om informatie kan vragen. Een nieuwe functie is Intercom: hiermee kun je een spraakbericht sturen naar andere kamers waar een HomePod mini staat.

Blijf op de hoogte van het laatste Apple-nieuws door onze iPhoned-app te downloaden, of schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Lees meer Apple-nieuws: