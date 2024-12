Er zit volgens geruchten een nieuwe versie van de HomePod aan te komen mét een oled-display. Dit is wanneer je hem kunt verwachten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Nieuwe HomePod krijgt een oled-scherm (en dit is wanneer)’

De volgende HomePod komt met een opvallende, nieuwe feature. Hij krijgt namelijk een oled-scherm van zo’n 6 tot 7 inch. Dat zegt de Koreaanse nieuws-website SE Daily. Volgens het bericht laat Apple de Chinese fabrikant ‘Tianma’ de oled-panelen leveren.

De geruchten over een HomePod met een display zijn niet nieuw. Al sinds 2021 duiken er met enige regelmaat geruchten op over deze nieuwe versie van de HomePod. Dat de HomePod een scherm krijgt is niet zo heel vreemd. Apple werkt volgens geruchten aan meerdere nieuwe smarthome-producten met een schermpje. Volgens Mark Gurman van Bloomberg werkt Apple zelfs aan verschillende varianten van de HomePod, waaronder een die verbonden is met een soort robotarm.

Gurman had al aangegeven dat deze nieuwe apparaten niet voor 2025 zullen verschijnen. Volgens een recent bericht van Ming-Chi Kuo zal Apple de HomePod met display ergens na WWDC 2025 introduceren. Dit zal dan in het derde kwartaal van 2025 worden.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Kuo is het eens met de Koreaanse nieuwssite over de fabrikant van de panelen, maar zegt niets over dat het een oled-paneel gaat worden. Tot nu toe zeiden de geruchten dat het een lcd-scherm ging worden.

De nieuwe HomePod zal zich meer gaan richten op smart home-functies dan de huidige modellen. Dit lijkt in lijn te zijn met een ander product dat Apple in de planning heeft staan: een Smart Home Display.

Dit Apple Smart Home Display staat ergens voor volgend jaar op de release-lijst. Mark Gurman zegt dat het apparaat een halve bol als standaard krijgt met een scherm dat je in een hoek kunt plaatsen. Dit design van de Smart Home Display heeft veel weg van een een oude bekende: de iMac G4.