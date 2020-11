Was je er vroeg bij en heb je al een HomePod mini huis? Dan zou het zomaar kunnen dat je soms last hebt van wifi-problemen. Lees hier hoe je de kwestie tijdelijk oplost en over de komst van een meer permante oplossing.

HomePod mini heeft wifi-problemen

De snelle kopers van de HomePod mini melden dat er problemen met de wifi-verbinding zijn. Via het ondersteuningsforum van Apple verzamelen zich verschillende verhalen. De effecten van door Apple voorgestelde oplossingen lijken tot nu toe van tijdelijke aard.

Gebruikers delen via het forum dat hun HomePod mini regelmatig de verbinding met het internet verbreekt. Hierdoor reageert Siri met een foutmelding: “Ik heb problemen met het maken van verbinding met internet.”

2 tijdelijke oplossingen

Apple biedt twee tijdelijke oplossingen. Zo raadt het bedrijf gebruikers aan het apparaat opnieuw op te starten, of de HomePod mini terug te zetten naar de fabrieksinstellingen en vervolgens opnieuw te verbinden met de Woning-app.

Dit laatste doe je door de Woning-app op je iPhone of iPad te openen en vervolgens het HomePod mini-icoon lang ingedrukt te houden. Tik vervolgens op ‘Instellingen’, scrol naar beneden en kies ‘Verwijder accessoire’. Tik tot slot op ‘Gereed’.

Lees verder: Tip: Je HomePod (mini) resetten in 4 stappen

Een oplossing met een meer duurzaam effect is het uitbrengen van een tvOS-update. De HomePod mini draait namelijk op dit besturingssysteem van de Apple TV. Wanneer deze update er is laten we dat uiteraard weten via iPhoned.nl.

HomePod mini in Nederland

Hoewel de HomePod mini niet officieel in Nederland verkrijgbaar is, zijn er genoeg mensen die er toch één hebben aangeschaft, of dat nog willen. Er zijn verschillende manieren om de reguliere HomePod of de HomePod mini in huis te halen. Van grijze import of naar een Duitse elektronicawinkel tijden: wij somden alle opties om in Nederland aan een HomePod te komen voor je op.