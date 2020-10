Kleiner en goedkoper, maar net zo slim. Apple schijnt volgende week een compactere versie van de HomePod aan te kondigen en in dit artikel blikken we vooruit. Dit zijn onze verwachtingen voor de HomePod mini.

Dit zijn onze HomePod mini verwachtingen

Volgende week organiseert Apple een evenement met de iPhone 12 in de hoofdrol. Na maanden van geroezemoes en speculaties komt de geruchtenmolen dan abrupt tot stilstand en weten we eindelijk hoe de opvolger van de iPhone 11 eruitziet, wat ‘ie kan en gaat kosten.

Een mogelijk “one more thing”-moment is weggelegd voor de HomePod mini. De afgelopen maanden was het behoorlijk stil rondom deze mysterieuze speaker, maar de bekende Apple-insider L0vetodream liet afgelopen week weten dat hij volgende week dan écht aangekondigd wordt. In dit artikel verzamelen we daarom onze verwachtingen voor de HomePod mini.

1. Kleinere speaker

De eerste verwachting is een inkoppertje: de HomePod mini is – hoe kan het ook anders – compacter dan de reguliere HomePod. Hoeveel kleiner hij wordt, is nog wel even de vraag. Aangezien de reguliere Apple-speaker behoorlijk fors en zwaar is, verwachten we dat de HomePod mini een flink stuk compacter wordt.

Tenminste, dat is gezien de concurrente wel een logische keuze. Google introduceerde eerder bijvoorbeeld al de Nest Mini, die veel kleiner is dan de Nest Audio, de ‘reguliere’ Google-speaker. Deze strategie legt de zoekmachine geen windeieren, want haar Nest-producten (en vroeger Google Home) zijn in menig huis te vinden.

2. Net zo slim…

De HomePod mini wordt vanzelfsprekend uitgerust met Siri. Sterker nog: we verwachten dat de compactere speaker heel belangrijk is voor de toekomst van Apples ‘digitale butler’. De HomePod mini moet er namelijk voor zorgen dat ook Apple zich eindelijk serieus in de strijd om de huiskamer gaat mengen.

Nest Mini-speaker van Google

Concurrenten als Amazon en Google zijn momenteel namelijk flink aan het winnen. Eerstgenoemde is met name in de Verenigde Staten gigantisch, terwijl de Google Assistent voor veel Nederlanders hét voorbeeld is van wat een spraakassistent kan. Dit komt omdat Googles hulpje heel toegankelijk is: voor een paar tientjes haal je de Nest Mini (met Google Assistent) in huis.

We verwachten daarom dat Apple de HomePod mini voordeliger prijst. Dat betekent niet dat hij zo goedkoop wordt als de Nest Mini van Google (59 euro), maar de HomePod mini moet in ieder geval flink beter betaalbaar worden dan zijn grotere broer om ook de grote massa met Siri te laten kennismaken.

3. …maar minder geluid

We verwachten daarom dat de HomePod mini met name inzet op Siri, in plaats van geluidskwaliteit. Wat dat betreft is het namelijk heel simpel. Goed geluid huist over het algemeen in redelijk grote behuizingen en daar lijkt de HomePod Mini te weinig ruimte voor te hebben.

Dat is an sich helemaal niet zo erg; kijk maar naar de Nest Audio van Google. Deze is een stuk kleiner dan de Apple HomePod, maar weet alsnog prima geluid voort te brengen. Uiteraard hoor je kwaliteitsverschil met de Apple-concurrent, maar voor de meeste mensen is dit gezien het prijsverschil prima.

4. Onthulling samen met de AirPods Studio

Naast de iPhone 12 lijkt ook audio een grote rol te gaan spelen op 13 oktober. Meerdere Apple-journalisten, waaronder Jon Prosser (die eerder de aankondiging van de iPhone SE wist te voorspellen), denken namelijk dat Apple ook de AirPods Studio eindelijk gaat aankondigen. Deze headset belooft het draagcomfort van een over-ear headphones te combineren met de geluidskwaliteit van AirPods (Pro).

5. Voor de kerst in de winkels

Als we het geruchtencircuit mogen geloven ligt de HomePod mini nog voor het eind van dit jaar in de winkels. Over de adviesprijs is nog weinig bekend, maar gezien het compacte formaat en de andere doelgroep moet de speaker flink goedkoper worden dan zijn grotere broer. Die kostte bij uitkomst 349 dollar.

Op naar volgende week

Omcirkel volgende week dinsdag (13 oktober) maar alvast in je agenda, want die avond vindt hét Apple-evenement van dit jaar plaats. Het kan bijna niet anders dan dat Apple dan de nieuwe iPhones presenteert.

Het evenement barst om 19:00 uur Nederlandse tijd los en uiteraard doet iPhoned verslag van alle aankondigingen. Schrijf je in voor de nieuwsbrief en download onze app om op de hoogte te blijven!