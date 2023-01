HomePod mini update: deze toffe functies komen naar de speaker

Met de release van iOS 16.3 komen er ook nieuwe functies naar alle versies van de HomePod. Deze twee toffe functies krijgt de HomePod mini met de update.

Apple staat op het punt om weer een reeks updates uit te brengen. Dit zijn onder andere iOS 16.3, iPadOS 16.3, tvOS 16.3, WatchOS 9.3 en macOS Ventura 12.3. Na de lancering van de HomePod 2023 voegt Apple nu nog een update aan dat lijstje toe: HomePod 16.3.

HomePod 16.3 zal naar verwachting meteen geïnstalleerd zijn op de nieuwe HomePod 2023. Heb je een HomePod mini? Dan is er goed nieuws, want de update is ook beschikbaar voor de kleine uitvoering van de HomePod. Ook die krijgt een flink aantal nieuwe functies met de update!

Temperatuur- en vochtigheidssensor in HomePod (mini)

De HomePod 2023 is voorzien van een nieuwe ingebouwde temperatuur- en vochtigheidssensor. Nu blijkt deze sensor helemaal niet zo nieuw te zijn: de HomePod mini heeft al zo’n sensor ingebouwd, maar was simpelweg nog niet geactiveerd. Met de nieuwe versie van HomePod 16.3 wordt deze toffe functie wél geactiveerd.

De sensor kan – zoals de naam al doet vermoeden – de temperatuur en vochtigheid in een ruimte meten en registreren. Deze informatie is bruikbaar voor het (nog meer) automatiseren van je slimme huis, de HomePod (mini) werkt namelijk goed samen met de Woning-app. Met de nieuwe sensor springt een airco of ventilator bijvoorbeeld automatisch aan als het te warm of te vochtig is in je huis.

‘Zoek mijn-‘ en meer nieuwe functies

HomePod 16.3 komt met meer nieuwe functies. Zo is het na de update ook bij de HomePod mini mogelijk om de locatie van vrienden op te vragen via Siri. Maar je vrienden moeten daarvoor natuurlijk wel vooraf toestemming hebben gegeven.

Daarnaast heeft Apple de audio van de HomePod mini uitgebreid en verbeterd. Aan de slimme speaker zijn nieuwe omgevingsgeluiden toegevoegd. Die kunnen aan bepaalde automatiseringen en alarmen in de Woning-app gekoppeld worden. Een andere nieuwe functie is audio tuning: hiermee wordt gesproken audio nog meer geoptimaliseerd. Zo luister jij naar podcasts in de beste kwaliteit.

Nieuwe update is binnenkort al beschikbaar

HomePod 16.3 wordt naar verwachting tegelijk met alle andere updates uitgerold. Deze updates kun je waarschijnlijk dinsdag 24 januari tegen de avond installeren. Het is dus nog maar even wachten. Kan een HomePod inmiddels niet meer ontbreken in jouw slimme huis? De HomePod 2023 is hier al te pre-orderen:

