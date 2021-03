De HomePod mini beschikt over een temperatuurmeter die ook de luchtvochtigheid kan bijhouden. Dit opent de deur voor allerlei smart home-toepassingen die Apple in de toekomst kan uitrollen.

HomePod mini heeft temperatuurmeter

Dat heeft Bloomberg News ontdekt. De publicatie weet dat er geheime sensoren in de HomePod mini zitten. Dit is bevestigd door iFixit, een bedrijf dat nieuwe Apple-producten uit elkaar haalt om de precieze specificaties vast te stellen. Apple zelf heeft het bestaan van deze sensoren nooit bekendgemaakt.

Bloomberg speculeert dat de onderdelen nodig zijn voor mysterieuze, aankomende functies. De website denkt dat de temperatuurmeter van de HomePod mini een rol gaat spelen in allerlei smart home-toepassingen. Je kunt de speaker (hypothetisch) bijvoorbeeld gebruiken om de temperatuur in huis te regelen.

Een voorbeeld verduidelijkt de boel. Volgens Bloomberg denkt Apple eraan om de HomePod mini in de toekomst de temperatuur en vochtigheid in een kamer te laten meten. Wanneer deze waarden boven of onder een bepaalde waarde vallen, kan de Apple-speaker bijvoorbeeld de verwarming hoger of lager zetten.

‘HomePod mini zet in op HomeKit’

In theorie kan de HomePod mini op eenzelfde manier een seintje geven wanneer de lucht in je kamer, kantoor of huiskamer te droog is. Dit signaal wordt vervolgens via het HomeKit-platform doorgegeven aan een gekoppelde luchtverfrisser.

Bloomberg denkt dat Apple met deze toekomstige functies meer weerstand wil gaan bieden aan Amazon en Google. Deze partijen brengen de laatste jaren steeds meer smart home-producten uit, zoals speakers, thermostaten en beveiligingsapparatuur.

De grote vraag is natuurlijk: wanneer gaat Apple de mysterieuze temperatuurmeter van de HomePod mini activeren? Volgens Bloomberg is het mogelijk om de sensor via een software-update aan te zetten.

HomePod mini kopen

De HomePod mini is de kleinere versie van de originele HomePod, die in 2018 uitkwam. Net als zijn grotere broer is ook de compacte Apple-speaker officieel niet in Nederland verkrijgbaar. Via grijze import kun je ‘m echter alsnog in huis halen. Wil je de HomePod mini kopen? Gebruik dan onderstaande prijsvergelijker.

De HomePod mini kost in de Verenigde Staten 99 dollar. Wie de speaker via een Nederlandse webshop wil aanschaffen, betaalt meestal een meerprijs van enkele tientallen euro’s. De HomePod mini kost zodoende tussen de 130 en 140 euro. Je kunt de speaker in twee kleuren kopen: wit en zwart.